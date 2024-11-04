Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армия РФ запустила ударные БпЛА

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивПонедельник, 4 ноября 2024, 23:33
Армия РФ запустила ударные БпЛА
Иллюстративное фото - западное ото нгу

Российская армия запустила ударные беспилотники в понедельник вечером.

Источник: Воздушные силы в Telegram, Киевская ОВА

Детали: В 20:07 сообщили о группе ударных БПЛА в пригороде Сум. Впоследствии сообщили, что они движутся в сторону Полтавщины.

Реклама:

В 21:06 стало известно о части ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Черниговщины.

В 21:07 военные написали, что дроны изменили направление на Миргород.

В 21:55 появилась информация о новой группе ударных БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.

РЕКЛАМА:

В 22:31 тревогу объявили на Киевщине.

В 22:42 стало известно об обновлении по ударным БПЛА:

  • на границе Сумской и Полтавской областей курсом на запад;
  • в пригороде Сум;
  • на юге Черниговской области курсом на Киевщину;
  • на Полтавщине в направлении Миргорода.

В 22:50 воздушники предупредили о БпЛА в направлении Борисполя.

В 22:59 тревогу объявили в Киеве.

В 23:11 Киевская ОВА сообщила, что в области работают силы ПВО.

В 23:27 появилось обновление о движении беспилотников:

  • на Сумщине: через Сумы, Ромны курсом на Черниговщину;
  • на Черниговщине: мимо Мену курсом на запад;
  • на Киевщине: мимо Глевахи в направлении Фастова.

В 00:22 стало известно, что новые группы ударных БПЛА зашли через Сумскую область.

Что предшествовало:

За октябрь Россия запустила более 2 тысяч "Шахедов" против Украины. В понедельник на Ставке обсудили меры противодействия российским ударным дронам и авиабомбам.

воздушная тревогабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Топгенерал НАТО назвал условие, при котором Альянс выгнал бы россиян из Украины

фотоПограничники проиграли апелляцию в ЕС за право на бренд с выражением "русский военный корабль"

фото, видеоНа фоне скандала с закупками курток для ВСУ семья нардепа Касая приобрела в Дубае квартир на $1 млн – СМИ

фото, видеоСБУ ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ в Севастополе – источник

Украина получила от США грант в $1,35 млрд

видео, фотоВ Севастополе взорвали авто с оккупантом

Все новости...
воздушная тревога
Атака "Шахедов" на Киев: горела многоэтажка, пострадали два человека
Российские войска запустили ударные дроны в Сумскую область
В Киеве прогремели взрывы
Последние новости
16:54
Отключения света не вернулись, это "хайп" и "ложь" – министр энергетики
16:52
Сибига рассказал о встрече с Блинкеном в Брюсселе
16:40
фотоПутин уменьшил выплаты россиянам за ранения на войне против Украины
16:39
ОВА: После повреждения дамбы из Кураховского водохранилища уже вытекло более трети воды
16:18
Армия РФ с беспилотника обстреляла Садовое на Херсонщине: пострадали 3 человека
16:16
Правительство продлило срок для получения выплат семьям пропавших без вести бойцов, признанных погибшими
16:16
Россия отправила на войну реквизит "Мосфильма": бронетехнику 50-х годов
16:02
фотоОккупанты сбросили взрывчатку на "скорую" в Станиславе: машина уничтожена, медики чудом уцелели
16:01
автоспортГоночный директор Формулы-1 покинул свой пост
15:42
Разведка Британии проанализировала проблемы экономики РФ на фоне войны в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: