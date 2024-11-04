Армия РФ запустила ударные БпЛА

Российская армия запустила ударные беспилотники в понедельник вечером.

Источник: Воздушные силы в Telegram, Киевская ОВА

Детали: В 20:07 сообщили о группе ударных БПЛА в пригороде Сум. Впоследствии сообщили, что они движутся в сторону Полтавщины.

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В 21:06 стало известно о части ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Черниговщины.

В 21:07 военные написали, что дроны изменили направление на Миргород.

В 21:55 появилась информация о новой группе ударных БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.

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В 22:31 тревогу объявили на Киевщине.

В 22:42 стало известно об обновлении по ударным БПЛА:

на границе Сумской и Полтавской областей курсом на запад;

в пригороде Сум;

на юге Черниговской области курсом на Киевщину;

на Полтавщине в направлении Миргорода.

В 22:50 воздушники предупредили о БпЛА в направлении Борисполя.

В 22:59 тревогу объявили в Киеве.

В 23:11 Киевская ОВА сообщила, что в области работают силы ПВО.

В 23:27 появилось обновление о движении беспилотников:

на Сумщине: через Сумы, Ромны курсом на Черниговщину;

на Черниговщине: мимо Мену курсом на запад;

на Киевщине: мимо Глевахи в направлении Фастова.

В 00:22 стало известно, что новые группы ударных БПЛА зашли через Сумскую область.

Что предшествовало:

За октябрь Россия запустила более 2 тысяч "Шахедов" против Украины. В понедельник на Ставке обсудили меры противодействия российским ударным дронам и авиабомбам.