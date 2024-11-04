Армия РФ запустила ударные БпЛА
Российская армия запустила ударные беспилотники в понедельник вечером.
Источник: Воздушные силы в Telegram, Киевская ОВА
Детали: В 20:07 сообщили о группе ударных БПЛА в пригороде Сум. Впоследствии сообщили, что они движутся в сторону Полтавщины.
В 21:06 стало известно о части ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Черниговщины.
В 21:07 военные написали, что дроны изменили направление на Миргород.
В 21:55 появилась информация о новой группе ударных БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.
В 22:31 тревогу объявили на Киевщине.
В 22:42 стало известно об обновлении по ударным БПЛА:
- на границе Сумской и Полтавской областей курсом на запад;
- в пригороде Сум;
- на юге Черниговской области курсом на Киевщину;
- на Полтавщине в направлении Миргорода.
В 22:50 воздушники предупредили о БпЛА в направлении Борисполя.
В 22:59 тревогу объявили в Киеве.
В 23:11 Киевская ОВА сообщила, что в области работают силы ПВО.
В 23:27 появилось обновление о движении беспилотников:
- на Сумщине: через Сумы, Ромны курсом на Черниговщину;
- на Черниговщине: мимо Мену курсом на запад;
- на Киевщине: мимо Глевахи в направлении Фастова.
В 00:22 стало известно, что новые группы ударных БПЛА зашли через Сумскую область.
Что предшествовало:
За октябрь Россия запустила более 2 тысяч "Шахедов" против Украины. В понедельник на Ставке обсудили меры противодействия российским ударным дронам и авиабомбам.