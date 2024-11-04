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226 столкновений произошло на поле боя за сутки – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 4 ноября 2024, 23:19
226 столкновений произошло на поле боя за сутки – Генштаб
Иллюстративное фото - 117 отдельная тяжелая механизированная бригада

На фронте с начала суток произошло 226 боевых столкновений, из них больше всего на Кураховском направлении.

Источник: оперативная информация Генштаба по состоянию на 22.00 4 ноября

Дословно: "С начала суток произошло 226 боевых столкновений, оккупанты нанесли 11 авиационных ударов с применением 28 КАБов, 206 ударов дронами-камикадзе и осуществили почти 2400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении захватчики в течение дня совершили восемь атак вблизи Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 19 атак. Активность противник проявлял в районах Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Вешневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.

31 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении Чернещины, Грековки, Колесниковки, Катериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.

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На Северском направлении захватчики один раз безуспешно штурмовали позицию наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Часового Яра и Ступочек. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Враг, при поддержке авиации, семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое наши войска отражали 21 наступательное и штурмовое действие врага.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 84 боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в направлении населенных пунктов Волченка, Ильинка, Кременная Балка, Анновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка.

На Времовском направлении оккупанты 16 раз атаковали вблизи Трудового, Большой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки.

На Ореховском направлении наши войска остановили шесть атак противника в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Орехова.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины отбили три штурма российских захватчиков.

Генштаббоевые действиявойна
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