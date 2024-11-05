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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Алена ИвашкивВторник, 5 ноября 2024, 01:30
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря
фото иллюстративное

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря.

Источник: Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных

Детали: Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил запуск и сейчас проводится анализ, но не предоставил никаких подробностей.

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Запуск состоялся в канун выборов президента США.

Напомним:

Северная Корея
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