Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря
Вторник, 5 ноября 2024, 01:30
Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря.
Источник: Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных
Детали: Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил запуск и сейчас проводится анализ, но не предоставил никаких подробностей.
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Запуск состоялся в канун выборов президента США.
Напомним:
- Северная Корея 31 октября запустила межконтинентальную баллистическую ракету в Восточное море.
- Перед этим Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.