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WSJ: Западные спецслужбы подозревают Россию в попытке затеять пожары в самолетах в США и Канаду

Алена ИвашкивВторник, 5 ноября 2024, 03:36
WSJ: Западные спецслужбы подозревают Россию в попытке затеять пожары в самолетах в США и Канаду
фото: leipglo.com

Западные спецслужбы заявили, что Россия проводила тайную операцию и хотела вызвать пожары на борту грузовых или пассажирских самолетов, летевших в США и Канаду, поэтому отправила через DHL два зажигательных устройства.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Устройства взорвались в логистических центрах DHL в июле, один в Лейпциге, Германия, а другой в Бирмингеме, Англия. 

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Следователи и шпионские агентства в Европе выяснили, как были изготовлены устройства - это были электромассажеры, начиненные легковоспламеняющимся веществом на основе магния. 

Сотрудники службы безопасности и люди, знакомые с расследованием пришли к выводу, что это была часть более широкого российского заговора.

Как сообщает WSJ, электрические массажеры, отправленные в Великобританию из Литвы, похоже, были попыткой выяснить, как пронести такие зажигательные устройства на борт самолетов, направляющихся в Северную Америку.

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Литовская полиция арестовала подозреваемого, который отправил четыре зажигательных устройства, в том числе два из магазина DHL в столице Литвы Вильнюсе, сообщил представитель европейских правоохранительных органов. Подозреваемый назвался Игорем Прудниковым, но его настоящее имя - Александр Сурановас, сказал чиновник. Следователи считают, что его использовали в качестве доверенного лица российские шпионские службы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого WSJ попросил прокомментировать эту ситуацию, сказал: "Мы никогда не слышали никаких официальных обвинений" в причастности России, добавив: „Это традиционные необоснованные инсинуации со стороны СМИ".

Европейские власти утверждают, что Россия стоит за кампанией саботажа, включая поджоги в Великобритании и Чехии, нападения на трубопроводы и кабели передачи данных в Балтии и вмешательство в водоснабжение в Швеции и Финляндии.

Через несколько месяцев после пожаров в логистических центрах DHL руководители обеих британских разведывательных служб заявили о диверсионных операциях России. В сентябре Ричард Мур, глава МИ-6, британской службы внешней разведки, заявил, что российские шпионские агентства "несколько одичали в своем поведении".

Месяцем позже Кен МакКаллум, глава МИ5, британской службы внутренней разведки, предупредил, что Россия организует "поджоги, саботаж и т.д.". Опасные действия, совершаемые с растущим безрассудством".

Напомним: 

Росcия
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