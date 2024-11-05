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Поврежденные высотки и пострадавшие люди: стали известны последствия ночного удара по Харькову

Евгений КизиловВторник, 5 ноября 2024, 07:21
Поврежденные высотки и пострадавшие люди: стали известны последствия ночного удара по Харькову
мэр харькова Игорь терехов. фото: его фейсбук-страница

Ночью российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова. Пострадали два человека, частные и многоэтажные дома.

Источник: мэр города Игорь Терехов в соцсетях

Детали: По его словам, в Шевченковском районе КАБ прилетел в лесополосу, однако при этом в трех окрестных многоэтажках были частично выбиты окна, у одной из них поврежден фасад. Две женщины получили резаные раны осколками стекла и острую реакцию на стресс.

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В Киевском районе удар пришелся по открытой территории, но частично пострадали несколько частных домов. Раненых, к счастью, нет.

Что предшествовало: Около полуночи сообщалось о серии взрывов в Харькове. В Воздушных силах сообщали о пусках КАБов россиянами.

Харьковобстрелвойна
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