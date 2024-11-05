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Десятки штатов готовы отправить Нацгвардию в Вашингтон, если там будут беспорядки после выборов

Уляна Кричковская, Евгений КизиловВторник, 5 ноября 2024, 08:14
Десятки штатов готовы отправить Нацгвардию в Вашингтон, если там будут беспорядки после выборов
фото: Getty Images

Более 20 американских штатов готовы направить войска Национальной гвардии в Вашингтон, если там возникнут беспорядки после выборов президента, которые проходят во вторник в США.

Источник: агентство АР со ссылкой на официальных лиц, передает "Европейская правда"

Детали: Как отмечается, представители Национальной гвардии в двух десятках штатов выразили готовность направить свои подразделения в Вашингтон, если будет необходимость и официальный запрос в ближайшие недели после президентских выборов и перед инаугурацией.

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Агентство пишет, округ Колумбия пока не сделал ни одного официального запроса на привлечение Национальной гвардии. Однако, чиновники проводят встречи и готовятся к возможности того, что здание Капитолия США снова может охватить насилие во время утверждения Конгрессом результатов выборов.

Выступая перед журналистами в понедельник, 4 ноября, руководитель отдела будущих операций Бюро Национальной гвардии Жан-Поль Лоренсо отметил, что пока неизвестно, сколько именно военных Национальной гвардии потребуется в случае необходимости.

Он добавил, что это будет зависеть от потребностей округа Колумбия, но подчеркнул, что Бюро Национальной гвардии и штаты уже готовятся к возможному запросу на поддержку.

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Накануне писали, что в районе Белого дома, Капитолия и резиденции вице-президента Камалы Харрис в Вашингтоне появились новые заграждения на случай возможных беспорядков в ближайшие дни на фоне выборов.

Более 80% американцев готовы принять результат выборов независимо от того, кто из кандидатов победит.

Читайте также: Решающие дни выборов в США: как Трамп наверстывает отрыв и что может определить нового президента.

СШАвиборы
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