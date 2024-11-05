Защитники за сутки обезвредили более 1200 оккупантов и уничтожили 15 танков – Генштаб
Вторник, 5 ноября 2024, 08:22
За минувшие сутки Вооруженные силы обезвредили 1 260 оккупантов, общие потери российских захватчиков достигли 701 650 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 701 650 (+1 260) человек,
- танков - 9 208 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 18 581 (+43) ед,
- артиллерийских систем - 20 150 (+29) ед,
- РСЗО - 1 245 (+0) ед,
- средств ПВО - 996 (+2) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 309 (+29),
- крылатых ракет - 2631 (+2),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 278 (+41) ед,
- специальной техники - 3 587 (+0).