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Защитники за сутки обезвредили более 1200 оккупантов и уничтожили 15 танков – Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 5 ноября 2024, 08:22
Защитники за сутки обезвредили более 1200 оккупантов и уничтожили 15 танков – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы обезвредили 1 260 оккупантов, общие потери российских захватчиков достигли 701 650 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 701 650 (+1 260) человек,
  • танков - 9 208 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 18 581 (+43) ед,
  • артиллерийских систем - 20 150 (+29) ед,
  • РСЗО - 1 245 (+0) ед,
  • средств ПВО - 996 (+2) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 309 (+29),
  • крылатых ракет - 2631 (+2),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 278 (+41) ед,
  • специальной техники - 3 587 (+0).

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