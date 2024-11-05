ОВА рассказала о последствиях дроновой атаки на Киевщину
Председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко рассказал, что ночью российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область дронами. Из-за падения сбитого беспилотника были повреждены окна частного дома.
Источник: Кравченко в соцсетях
Детали: По его словам, тревога продолжалась почти 10 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены.
Глава ОВА сообщил, что пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.
Прямая речь: "Известно, что в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены окна частного дома. Оперативные службы работают над фиксацией последствий атаки на Киевщину".
Что предшествовало: Армия РФ запустила ударные БпЛА по Украине еще вечером понедельника.