Богдан Кротевич вошел в перечень лидеров УП 100

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинцев, которые вошли в рейтинг лидеров УП 100. Одним из победителей в категории "Защитники" стал начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии "Азов" Богдан Кротевич.

Кротевич участвовал в боях в зоне АТО/ООС в составе полка "Азов" еще с 2014 года, в частности в боях за Широкино, обороне Светлодарской дуги, Марьинки и Красногоровки.

Он прошел путь от солдата до начальника штаба бригады и уже в 2022 году стал одним из тех, кто возглавлял защиту Мариуполя и "Азовстали". После выхода из российского плена, куда Кротевич попал в мае 2022 года с другими защитниками Мариуполя, приложил значительные усилия для восстановления бригады.

Реклама:

В июне 2024 года Богдан Кротевич подал заявление в ГБР с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, обвинив его в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины. В результате Содоль был уволен с должности, а обязать ГБР открыть уголовное дело удалось в сентябре 2024 года.

"Я никогда не боялся ответственности, и вообще в "Азове" никто не боится ответственности. Но так плевать на закон не позволю. Это очень бесит", - поделился Кротевич в интервью УП.

Сейчас Богдан Кротевич продолжает возглавлять штаб 12-й бригады Национальной гвардии "Азов" и воюет на Торецком направлении.

РЕКЛАМА:

Кто еще вошел в сотню лидеров по версии УП? Приходи на мероприятие 20 ноября и узнай!

Генеральным партнером премии является юридическая компания ADER HABER.

Мероприятие также поддержали компании Новая Почта, Kernel, UKRNAFTA, TERWIN и COLOR CONCEPT.