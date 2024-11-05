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Богдан Кротевич вошел в перечень лидеров УП 100

"Украинская правда"Вторник, 5 ноября 2024, 10:25
Богдан Кротевич вошел в перечень лидеров УП 100
Фото: УП

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинцев, которые вошли в рейтинг лидеров УП 100. Одним из победителей в категории "Защитники" стал начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии "Азов" Богдан Кротевич.

Кротевич участвовал в боях в зоне АТО/ООС в составе полка "Азов" еще с 2014 года, в частности в боях за Широкино, обороне Светлодарской дуги, Марьинки и Красногоровки.

Он прошел путь от солдата до начальника штаба бригады и уже в 2022 году стал одним из тех, кто возглавлял защиту Мариуполя и "Азовстали". После выхода из российского плена, куда Кротевич попал в мае 2022 года с другими защитниками Мариуполя, приложил значительные усилия для восстановления бригады.

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В июне 2024 года Богдан Кротевич подал заявление в ГБР с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, обвинив его в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины. В результате Содоль был уволен с должности, а обязать ГБР открыть уголовное дело удалось в сентябре 2024 года.

"Я никогда не боялся ответственности, и вообще в "Азове" никто не боится ответственности. Но так плевать на закон не позволю. Это очень бесит", - поделился Кротевич в интервью УП.

Сейчас Богдан Кротевич продолжает возглавлять штаб 12-й бригады Национальной гвардии "Азов" и воюет на Торецком направлении.

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