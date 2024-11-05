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Спецслужбы США предупредили о риске насилия в "шатких" штатах из-за фейков РФ

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 5 ноября 2024, 10:45
Спецслужбы США предупредили о риске насилия в шатких штатах из-за фейков РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

Американские спецслужбы предостерегают, что в период выборов Россия может использовать фейки для дестабилизации "шатких" штатов, что увеличивает угрозу насилия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Офиса директора национальной разведки (ODNI), ФБР и Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA)

Детали: В заявлении указано, что с пятницы спецслужбы наблюдали за тем, как иностранные противники, в частности Россия, проводят дополнительные операции влияния для подрыва доверия к честности выборов в США и разжигания разногласий.

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Они ожидают, что эта деятельность усилится в день выборов и в ближайшие недели и что нарративы иностранного влияния будут сосредоточены на колеблющихся штатах.

"Самой активной угрозой является Россия... Связанные с Россией субъекты влияния, в частности, изготавливают видеоролики и создают фейковые статьи, чтобы подорвать легитимность выборов, вселить страх в избирателей относительно избирательного процесса и внушить американцам мысль о том, что они применяют насилие друг против друга из-за политических предпочтений", – сказано в заявлении.

Эти усилия, добавили спецслужбы, могут привести к подстрекательству к насилию, в том числе против членов избирательных комиссий.

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"Мы ожидаем, что российские субъекты выпустят дополнительный сфабрикованный контент на эти темы в течение дня выборов, а также в течение дней и недель после закрытия избирательных участков", – добавили в заявлении.

Иран также остается значительной угрозой иностранного влияния на выборы в США.

Избирателям рекомендуют искать информацию из проверенных официальных источников, в частности, от представителей государственных и местных избирательных органов.

В США 5 ноября начались президентские выборы, на которых уже известны результаты с первого участка – крошечного поселения Диксвилл-Нотч в Нью-Гемпшире.

Читайте подробно о том, как выборы в США могут привести страну в эпоху политического насилия.

СШАвиборыРосcия
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