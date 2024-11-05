В Киев пришли морозы

В столице Украины закончился безморозный период, длившийся, по наблюдениям метеорологов, 198 дней.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: 5 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -2,1ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 21 апреля - всего 198 дней. Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе - 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дней.

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Климатологи обсерватории информируют, что самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг. - всего 144 дня, а рекордно длинный - 232 дня был зафиксирован в 2023 году.

Дословно: "Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало состоится, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября".