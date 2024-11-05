За первый месяц работы в Украинский легион в Польше поступило более 500 заявок
Рекрутинговый центр в Люблине в Польше за месяц работы собрал более 500 заявок на вступление в Украинский легион. Среди заявителей есть выходцы из Великобритании, США и еще 28 стран.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ
Детали: Как сообщили агентству представители рекрутингового центра, действующего с начала октября при генконсульстве Украины в Люблине, за месяц работы получено более 500 заявок от граждан Украины, проживающих в 30 странах мира.
Сотрудники центра считают это хорошим результатом, обращая внимание, что это только начало их работы.
Представитель центра, который отвечает за морально-психологическую подготовку и проводит непосредственные собеседования с кандидатами в состав легиона, отметил, что больше всего заявок поступают от украинцев и украинок, проживающих в Польше и Чехии.
В то же время, по его словам, есть заявки и из отдаленных географически регионов – Великобритании, Ирландии, Канады и США.
Он акцентировал: 90% заявок получено от мужчин, 10% – от женщин. По возрасту – примерно половина заявок получена от молодежи до 25 лет.
"Если говорить о военных специальностях, то молодые люди больше декларируют желание попасть в дальнейшем в штурмовые подразделения или быть операторами БПЛА. Старшие люди склоняются к должностям, близким к их специальностям в мирной жизни, например в подразделениях материального обеспечения", – отметил представитель центра.
Также, по словам представителя, заявки подают разные люди: от студентов, которые готовы взять академотпуск на период службы в армии, и до старших по возрасту людей, которые за рубежом работали, например, строителями или дальнобойщиками.
Женщины, как правило, интересуются медицинскими специальностями.
"Но есть и такие, которые интересовались специальностью снайпера", – отметил работник центра, добавляя, что никаких ограничений по выбору военной специализации нет.
Напомним:
- 2 октября глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые вызвались в Украинский легион в Польше, оказалось крайне малым.
- В конце месяца временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что страна готова тренировать украинских рекрутов, однако сначала Украина должна собрать достаточно людей.