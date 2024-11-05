Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вице-премьер Польши упрекнул Зеленского: Пусть благодарит, а не придирается

Кристина Бондарева, Евгений КизиловВторник, 5 ноября 2024, 11:59
Вице-премьер Польши упрекнул Зеленского: Пусть благодарит, а не придирается
фото: Getty Images

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за неблагодарность и обвинил его в попытке втянуть Польшу в войну с РФ.

Источник: Гавковский в интервью Radio Zet, сообщает "Европейская правда"

Детали: Гавковский выразил убеждение, что украинская власть, в частности, президент Зеленский, несправедливо ведет себя по отношению к Польше.

Реклама:

"У меня такое впечатление, что последние слова, которые прозвучали из уст президента Зеленского, недостойные политика, который многим обязан Польше. Передано оборудование, гражданами опекались, Польша – большой друг Украины, транспортный узел. Мне казалось, что в таких ситуациях надо говорить кому-то "спасибо", а не придираться", – заявил польский вице-премьер.

В этом контексте он вспомнил о призывах президента Зеленского, чтобы Польша сбивала ракеты и дроны РФ над украинской территорией.

"Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией... Я не согласен с такими заявлениями", – добавил политик.

РЕКЛАМА:

У Гавковского сложилось впечатление, что "Украина и украинский президент забыли, как мы вели себя в Польше и сколько мы помогли с 2022 года".

В ответ на вопрос о том, откуда берутся нынешние заявления украинских властей, Гавковский сказал, что они возникают из-за непонимания того, "какой была бы ситуация в Украине, если бы не польские открытые сердца".

"Чего я ожидаю от Украины, и прежде всего от президента – а я недавно был в Киеве... это чтобы мы ценили, что у нас есть друг, который протянул тебе руку помощи в трудные моменты, и не критиковали его, когда окажется, что мы хотим еще большего", – сказал вице-премьер Польши.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина до сих пор хотела бы получить от Польши истребители МиГ-29, однако польская сторона пока не предоставляет эти самолеты.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский тем временем предложил Украине покупать оружие у Польши в кредит.

Недавно СМИ писали, что президент Польши Анджей Дуда отрицал возможность передачи Киеву оружия, которое Варшава приобрела у Южной Кореи.

ПольшаЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ЕС нет консенсуса по учебной миссии на территории Украины – Боррель

Сибига заявил о налаженном диалоге между Зеленским и Трампом, начнется подготовка встречи

Советник Трампа: Зеленский должен представить реалистичное видение мира, Крыма больше нет

фотоНа химкомбинате, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован еще один взрыв – источник

Умер известный украинский боксер Узелков

видеоТеррорист-смертник взорвал себя в Пакистане, убив по меньшей мере 24 человека

Все новости...
Польша
За первый месяц работы в Украинский легион в Польше поступило более 500 заявок
Глава МИД Польши разочарован "отсутствием прогресса" по эксгумации жертв Волынской трагедии
Почти половина поляков ожидают ослабления безопасности Польши в случае победы Трампа
Последние новости
19:02
хоккей"Кременчук" деклассировал "Крыжинку" в чемпионате Украины, забросив 16 шайб
18:51
Главная оппозиционная сила Греции продолжает распадаться
18:35
обновляетсяВражеские БпЛА движутся с севера на запад Украины
18:25
В ЕС нет консенсуса по учебной миссии на территории Украины – Боррель
18:10
Шумят и дерутся клювами: полярники показали, как "ссорятся" самые маленькие пингвины Антарктиды
18:10
Футбол"Александрия" уверенно победила "Карпаты" в 13 туре УПЛ
18:03
Toyota намерена наращивать производство в Китае
17:55
Россияне ударили баллистикой по Сумщине
17:28
Сибига заявил о налаженном диалоге между Зеленским и Трампом, начнется подготовка встречи
17:21
Легенда велоспорта и рекордсмен Тур де Франс объявил о завершении карьеры
Все новости...
Реклама:
Реклама: