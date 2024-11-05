Вице-премьер Польши упрекнул Зеленского: Пусть благодарит, а не придирается

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за неблагодарность и обвинил его в попытке втянуть Польшу в войну с РФ.

Источник: Гавковский в интервью Radio Zet, сообщает "Европейская правда"

Детали: Гавковский выразил убеждение, что украинская власть, в частности, президент Зеленский, несправедливо ведет себя по отношению к Польше.

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"У меня такое впечатление, что последние слова, которые прозвучали из уст президента Зеленского, недостойные политика, который многим обязан Польше. Передано оборудование, гражданами опекались, Польша – большой друг Украины, транспортный узел. Мне казалось, что в таких ситуациях надо говорить кому-то "спасибо", а не придираться", – заявил польский вице-премьер.

В этом контексте он вспомнил о призывах президента Зеленского, чтобы Польша сбивала ракеты и дроны РФ над украинской территорией.

"Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией... Я не согласен с такими заявлениями", – добавил политик.

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У Гавковского сложилось впечатление, что "Украина и украинский президент забыли, как мы вели себя в Польше и сколько мы помогли с 2022 года".

В ответ на вопрос о том, откуда берутся нынешние заявления украинских властей, Гавковский сказал, что они возникают из-за непонимания того, "какой была бы ситуация в Украине, если бы не польские открытые сердца".

"Чего я ожидаю от Украины, и прежде всего от президента – а я недавно был в Киеве... это чтобы мы ценили, что у нас есть друг, который протянул тебе руку помощи в трудные моменты, и не критиковали его, когда окажется, что мы хотим еще большего", – сказал вице-премьер Польши.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина до сих пор хотела бы получить от Польши истребители МиГ-29, однако польская сторона пока не предоставляет эти самолеты.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский тем временем предложил Украине покупать оружие у Польши в кредит.

Недавно СМИ писали, что президент Польши Анджей Дуда отрицал возможность передачи Киеву оружия, которое Варшава приобрела у Южной Кореи.