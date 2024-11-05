Приговор получил экс-нардеп Колесниченко и два экс-полковника милиции времен Януковича

В Украине заочные приговоры получили экс-чиновники времен беглого президента Виктора Януковича.

Источник: Офис генерального прокурора, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно ОГП: "При поддержании публичного обвинения прокурорами Офиса генпрокурора народный депутат Украины VI созыва от "Партии регионов", бывший начальник милиции общественной безопасности и заместитель командира киевского "Беркута" приговорены к 5 годам лишения свободы. Экс-правоохранителей также лишили специального звания "полковник милиции".

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Детали: В сообщении правоохранителей не указаны имена фигурантов, но по данным УП, речь идет о нардепе трех созывов от Партии регионов, создателе скандально известного закона о "защите русского языка" Вадиме Колесниченко, бывшем полковнике украинской милиции, заместителе командира полка особого назначения "Беркут", известного неоднократным участием в управлении противоправными силовыми действиями спецназовцев Сергее Кусюке и экс-начальнике милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в городе Киеве Петре Федчуке.

Суд признал их виновными в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, разжигании национальной вражды, ненависти и унижении национальной чести и достоинства.

Прокуроры в суде доказали, что Колесниченко в апреле 2010 года в Украинском доме в г. Киеве организовал и руководил проведением выставки фотографий и документов под названием "Волынская резня - польские и еврейские жертвы ОУН-УПА". Его целью было разжигание национальной вражды и ненависти.

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При попытке посетителей выставки выразить свою гражданскую позицию относительно хода этих исторических событий, экс-нардеп призвал правоохранителей применить к ним физическое насилие. При этом он оскорблял чувства граждан из-за их идеологических убеждений, отмечают в ОГП.

Выполняя призывы народного избранника, сотрудники милиции, превышая предоставленную им власть и применяя насилие, нанесли отдельным гражданам телесные повреждения. Они незаконно задержали 13 человек. В отношении них были составлены протоколы о якобы совершении административных правонарушений. Позже суд признал всех задержанных невиновными.

В связи с длительным сокрытием осужденных от органов следствия и суда на территории государства-агрессора и временно оккупированной территории Украины судебное разбирательство в отношении них осуществлялось по процедуре in absentia.

Этих правоохранителей также привлекают к уголовной ответственности в другом уголовном производстве - за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах. Сейчас судебное разбирательство в нем продолжается.

Досудебное следствие осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.