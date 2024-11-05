На Западе призвали подготовиться к результатам выборов в США и не допустить псевдосделки с РФ

Более сотни высокопоставленных чиновников западных стран написали открытое письмо, в котором призвали страны Европы подготовиться к любым результатам выборов президента в США и не допустить сделки с Россией.

Источник: открытое письмо чиновников, "Европейская правда"

Детали: Как считают подписанты, с приближением выборов в США – Украина и союзники сталкиваются с двойной стратегической опасностью.

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По их мнению, первая заключается в том, что новая администрация кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа может попытаться навязать соглашение с Россией, которое повредит интересам Украины и европейской безопасности.

"Это приведет к тому, что Украина окажется вне НАТО и ЕС, в состоянии фальшивого нейтралитета, а Европа – в дестабилизирующей геополитической серой зоне в самом сердце континента", – считают они.

Второй сценарий, по их мнению, заключается в том, что новая администрация кандидата от демократов Камалы Харрис продолжит политику "стагнации и красных линий, которая до сих пор сдерживала возможности, с помощью которых Украина могла бы выиграть войну".

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"При таком сценарии фатализм ключевых европейских правительств, которые отказываются верить, что Украина может победить, и соблазняются – в лучшем случае – только на усиление обороны НАТО в ответ на поражение Украины, может стать решающим внутри Альянса, нанося ущерб его авторитету", – отметили подписанты.

Они уверены: в обоих случаях параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года очевидны – это был бы фальшивый "мир", достигнутый через европейское молчаливое согласие на расчленение суверенного государства.

Подписанты этого обращения убеждены, что возможен третий курс, который может привести к выживанию Украины как суверенного государства и поражению России.

Они уверены, что неизбежность победы России – это миф, а Украина до сих пор может победить.

"Мы предлагаем, чтобы коалиция желающих стран-членов НАТО взяла на себя обязательства усилить военную и финансовую поддержку Киева и подтвердила свою приверженность цели создания суверенной Украины в пределах границ, признанных международным правом, сосредоточившись на четкой стратегии и теории победы", – добавили авторы.

Среди подписантов, в частности, представители Королевских военно-воздушных сил Великобритании, Военно-морских сил Франции, бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес, бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс, эксперт по вопросам внешней политики СДПГ Михаэль Рот, политик немецких "Зеленых" Антон Гофрайтер и другие.

Дональд Трамп за последние недели отметился рядом противоречивых заявлений об Украине и ее поддержке в противостоянии российской агрессии. После встречи с президентом Владимиром Зеленским Трамп заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

В то же время республиканец распространял и откровенную дезинформацию о "почти всех уничтоженных до основания" украинских городах и косвенно обвинял Зеленского в том, что Россия осуществила полномасштабное вторжение.

5 ноября в США начались президентские выборы, на которых уже известны результаты с первого участка – крошечного поселения Диксвилл-Нотч в Нью-Гемпшире.