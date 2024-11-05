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До конца 2024 года в Польше начнет обучение Украинский легион

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 5 ноября 2024, 13:34
До конца 2024 года в Польше начнет обучение Украинский легион
Иллюстративное фото: Getty Images

Первое подразделение Украинского легиона начнет тренировки на одном из полигонов Польши до конца 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ

Детали: Как рассказали агентству в рекрутинговом центре, первые добровольцы уже в 2024 году подпишут на базе центра в Люблине контракты с Вооруженными Силами Украины и будут направлены на один из полигонов в Польше для проведения дальнейшей подготовки.

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Контракт можно будет подписать либо на определенный срок (три года), либо до завершения особого периода.

Подготовка не будет проходить на базе Литовско-польско-украинской бригады, а обучение будут вести инструкторы стран НАТО в определенных местах.

Как отметило агентство, после этого военнослужащие, которым будет нужна отдельная подготовка по выбранной специализации, могут пройти дополнительную подготовку уже на других полигонах.

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По двусторонней договоренности, украинская сторона обеспечивает добровольцев легиона военной формой и медикаментами, а польская – предоставляет соответствующую инфраструктуру, технику и вооружение на период обучения.

На сегодня еще решается вопрос, возьмет ли Польша на себя ответственность за полное оснащение этого добровольческого подразделения своей техникой и вооружением для их дальнейшего отбытия в Украину в зону боевых действий.

"Предварительно была такая договоренность с польской стороной, но окончательно этот вопрос еще будет решаться", – констатировал представитель центра, отметив, что украинская сторона рассчитывает на максимальное содействие Варшавы в этом вопросе.

Сообщалось, что в Украинский легион в Польше по состоянию на начало ноября подали более 500 заявок из 30 стран мира.

Напомним:

  • 2 октября глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые согласились в Украинский легион в Польше, оказалось крайне малым.
  • В конце месяца временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что страна готова тренировать украинских рекрутов, однако сначала Украина должна собрать достаточно людей.

ПольшаУкраина
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