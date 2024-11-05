С начала года Силы обороны поразили более 3 000 танков РФ

С начала 2024 года Силы обороны Украины уничтожили и подбили 3 179 танков российской армии.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "В танковом батальоне - 31 танк. То есть за 10 месяцев текущего года украинские защитники вывели из строя условно 102 танковых батальона оккупантов.

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Своеобразным "днем танкиста" для россиян в этом году стало 12 мая. По данным Генерального штаба ВСУ, наши подразделения за сутки поразили 31 танк оккупантов. Итак, в течение суток армия РФ потеряла уничтоженными и подбитыми целый танковый батальон".

Детали: По данным МОУ, такие потери могут стоить бюджету страны-агрессора не менее 9 млрд долларов США. Это приблизительная сумма, которая основывается на подсчетах по средним мировым ценам на этот тип вооружения (по информации из открытых источников).

9 миллиардов долларов США, например, это примерно 16 годовых бюджетов города Челябинск, где худшая экологическая ситуация в РФ. В то же время вместо решения внутренних социальных проблем руководство страны-агрессора продолжает вбрасывать огромные суммы в войну, отмечают в Минобороны.