Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин решил насаждать русский язык и литературу на оккупированных территориях Украины

Ирина БалачукВторник, 5 ноября 2024, 15:43
Путин решил насаждать русский язык и литературу на оккупированных территориях Украины
Глава РФ Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Глава Кремля Владимир Путин предложил насаждать русский язык и литературу на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Источник: глава страны-агрессора на совете по поддержке русского языка и других языков народов России 5 ноября

Прямая речь Путина: "Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской народных республик (так Путин и его приспешники называют оккупированные россиянами территории Донецкой и Луганской областей Украины – ред.), Херсонской области и Запорожья (речь идет о захваченных россиянами территориях украинских Херсонской и Запорожской областей – ред.) центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов".  

Реклама:

Предыстория:

  • 27 сентября 2022 года ставленники России на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей объявили результаты фиктивных "референдумов" о присоединении к России. Эти результаты были заранее известны.
  • 30 сентября 2022 гола Владимир Путин подписал "договоры" о принятии в состав РФ захваченных территорий и заявил, что теперь жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей – граждане РФ. Конституционный суд РФ одобрил этот пакет документов, а Госдума и Совфед их "ратифицировали".

Росcияоккупацияязык
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли раненого безоружного украинского воина – омбудсмен

Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения – Зеленский

В ЕС нет консенсуса по учебной миссии на территории Украины – Боррель

Сибига заявил о налаженном диалоге между Зеленским и Трампом, начнется подготовка встречи

фотоНа химкомбинате, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован еще один взрыв – источник

Умер известный украинский боксер Узелков

Все новости...
Росcия
Глава МИД Эстонии: Разговоры об уступках России грозят катастрофой для всех
В Чечне после обстрела колоны Росгвардии массово задерживают мужчин для отправки на войну – правозащитники
Узбекского наемника приговорили к пяти годам за участие во вторжении в Украину
Последние новости
01:10
Россия ударила дронами по Одессе: один пострадавший, повреждена инфраструктура
00:25
Неделя скульптуры: что нужно знать о незаурядной выставке
00:13
Одессу атакуют ударные беспилотники: в городе слышны взрывы, работает ПВО
23:57
обновляетсяВражеские БпЛА атакуют Украину с разных направлений
23:54
тестЧто нужно знать о необычных породах собак: узнайте животное по фото
23:52
футзалХИТ разгромил "Энергию", "Сокол" одолел "Сухую Балку" в 4 туре Экстралиги
23:52
Россияне в субботу ранили 4 жителей Сумщины
23:24
В Купянской громаде больше не работают банкоматы и отделения "Укрпочты"
22:59
Как отказаться от кофеина? 5 советов от специалистов
22:57
В Курской области россияне в субботу атаковали 18 раз – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: