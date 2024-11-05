Путин решил насаждать русский язык и литературу на оккупированных территориях Украины

Глава Кремля Владимир Путин предложил насаждать русский язык и литературу на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Источник: глава страны-агрессора на совете по поддержке русского языка и других языков народов России 5 ноября

Прямая речь Путина: "Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской народных республик (так Путин и его приспешники называют оккупированные россиянами территории Донецкой и Луганской областей Украины – ред.), Херсонской области и Запорожья (речь идет о захваченных россиянами территориях украинских Херсонской и Запорожской областей – ред.) центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов".

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