Путин решил насаждать русский язык и литературу на оккупированных территориях Украины
Глава Кремля Владимир Путин предложил насаждать русский язык и литературу на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.
Источник: глава страны-агрессора на совете по поддержке русского языка и других языков народов России 5 ноября
Прямая речь Путина: "Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской народных республик (так Путин и его приспешники называют оккупированные россиянами территории Донецкой и Луганской областей Украины – ред.), Херсонской области и Запорожья (речь идет о захваченных россиянами территориях украинских Херсонской и Запорожской областей – ред.) центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов".
Предыстория:
- 27 сентября 2022 года ставленники России на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей объявили результаты фиктивных "референдумов" о присоединении к России. Эти результаты были заранее известны.
- 30 сентября 2022 гола Владимир Путин подписал "договоры" о принятии в состав РФ захваченных территорий и заявил, что теперь жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей – граждане РФ. Конституционный суд РФ одобрил этот пакет документов, а Госдума и Совфед их "ратифицировали".