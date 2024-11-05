Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министры G7 обеспокоены использованием войск КНДР Россией и "работают над ответом"

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 5 ноября 2024, 15:45
Министры G7 обеспокоены использованием войск КНДР Россией и работают над ответом
Фото: Getty Images

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) и трех ключевых стран-союзниц заявили во вторник, что они серьезно обеспокоены развертыванием северокорейских войск в России и работают над совместным ответом на эту ситуацию.

Источник: заявление министров на сайте МИД Японии, "Европейская правда"

Детали: Кроме членов G7 – США, Японии, Италии, Великобритании, Германии, Франции, Канады и ЕС – заявление также подписали Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Реклама:

Министры заявили, что выражают "серьезную обеспокоенность в связи с развертыванием войск КНДР в России, которые могут быть использованы на поле боя против Украины".

"Несколько тысяч военных КНДР были развернуты в России. Прямая поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины, кроме демонстрации отчаянных усилий России компенсировать свои потери, будет означать опасное расширение конфликта, что будет иметь серьезные последствия для мира и безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе", – сказано в заявлении.

Министры отметили, что они "самым решительным образом" осуждают усиление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, включая "незаконную закупку" Россией северокорейских баллистических ракет.

РЕКЛАМА:

Министры призвали КНДР прекратить оказывать помощь России в ее захватнической войне.

Они также "глубоко обеспокоены" потенциальной возможностью любой передачи Северной Корее технологий, связанных с ядерным оружием или баллистическими ракетами.

Министры подтвердили приверженность поддержке Украины и заявили, что работают с международными партнерами "над скоординированным ответом на это новое развитие событий".

Напомним:

  • 1 ноября председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил, что США и союзники по НАТО должны рассмотреть возможность атаки "непосредственно на северокорейские войска", если они будут находиться на территории Украины и участвовать в боевых действиях на стороне РФ.
  • Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании указало, что войска КНДР, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.
  • Президент Владимир Зеленский 4 ноября сообщил, что в Курской области РФ уже находятся 11 тысяч военных из КНДР, а ответной реакции западных партнеров до сих пор нет.

КНДРG7войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли раненого безоружного украинского воина – омбудсмен

Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения – Зеленский

В ЕС нет консенсуса по учебной миссии на территории Украины – Боррель

Сибига заявил о налаженном диалоге между Зеленским и Трампом, начнется подготовка встречи

фотоНа химкомбинате, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован еще один взрыв – источник

Умер известный украинский боксер Узелков

Все новости...
До конца 2024 года в Польше начнет обучение Украинский легион
Россияне ударили по Харькову: 3 пострадавших, повреждена многоэтажка 
Умеров подтвердил, что на Курщине произошло первое небольшое столкновение с войсками КНДР
Октябрь стал рекордным по запуску дронов Россией: прямые попадания составляют 5%
Последние новости
01:10
Россия ударила дронами по Одессе: один пострадавший, повреждена инфраструктура
00:25
Неделя скульптуры: что нужно знать о незаурядной выставке
00:13
Одессу атакуют ударные беспилотники: в городе слышны взрывы, работает ПВО
23:57
обновляетсяВражеские БпЛА атакуют Украину с разных направлений
23:54
тестЧто нужно знать о необычных породах собак: узнайте животное по фото
23:52
футзалХИТ разгромил "Энергию", "Сокол" одолел "Сухую Балку" в 4 туре Экстралиги
23:52
Россияне в субботу ранили 4 жителей Сумщины
23:24
В Купянской громаде больше не работают банкоматы и отделения "Укрпочты"
22:59
Как отказаться от кофеина? 5 советов от специалистов
22:57
В Курской области россияне в субботу атаковали 18 раз – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: