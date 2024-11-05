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Узбекского наемника приговорили к пяти годам за участие во вторжении в Украину

Иван ДьяконовВторник, 5 ноября 2024, 15:50
Узбекского наемника приговорили к пяти годам за участие во вторжении в Украину
Иллюстративное фото: TASS

В Узбекистане приговорили 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за наемничество в составе российской армии. Осужденный подписал годовой контракт с российским министерством обороны, чтобы избежать ответственности за избиение работодателя.

Источник: "Газета.uz"

Детали: Суд в Ферганской области Узбекистана приговорил 51-летнего Алишера Халикова, который приехал в Санкт-Петербург в поисках работы.

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В ноябре 2023 года он избил работодателя, который не выплачивал ему заработную плату, после чего был задержан полицией. Прямо в отделении, под угрозой уголовного преследования, он подписал контракт с министерством обороны России.

Дословно: "Адвокат, который пришел в участок его защищать, предложил ему выпить, и он согласился. Тогда адвокат объяснил, что избиение является преступлением, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы и предложил участие в войне в Украине, чтобы избежать ответственности".

Детали: После двухмесячного обучения его отправили на фронт. 4 февраля во время пересечения границы Украины, колонна, в которой он находился, попала под удар беспилотника. Халиков получил тяжелое ранение и был госпитализирован в Москву.

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После выписки его демобилизовали и предложили российское гражданство, от которого он отказался и вернулся в Узбекистан. За подписание контракта и ранение он получил 800 тысяч рублей (чуть больше $8000).

Дословно: "Суд признал Алишера Халикова виновным по части 1 статьи 154 Уголовного кодекса (Узбекистана - ред.) (вступление на военную службу в иностранные государства, органы безопасности, полиции, военной юстиции или другие подобные органы) и приговорил его к 5 годам лишения свободы".

войнаРосcия
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