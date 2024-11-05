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В ключевом штате Америки оспорили тысячи голосов избирателей из-за рубежа

Мария Емец, Валентина РоманенкоВторник, 5 ноября 2024, 16:49
В ключевом штате Америки оспорили тысячи голосов избирателей из-за рубежа
иллюстративное фото Getty Images

В штате Пенсильвания обжаловали более 4 тысяч голосов американцев, проживающих за рубежом, окончательное решение по их зачислению могут принять уже после официального дня выборов 5 ноября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ABC News

Детали: В Пенсильвании, одном из ключевых штатов, стало известно об обжаловании более 4 тысяч голосов, присланных американскими избирателями из-за рубежа.

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По словам чиновников штата, массовые обжалования сосредоточились на двух группах избирателей - тех, кто прислал голос по почте, не изменив регистрацию избирателя, и избирателях за рубежом, которые не являются военнослужащими. Крайним сроком для обжалования выдачи почтовых бюллетеней была пятница.

Теперь бюллетени избирателей, чьи заявки на почтовый бюллетень обжаловали, не могут быть посчитаны в результат голосования до того, как представители окружных избирательных комиссий проведут слушания по претензиям. Они должны состояться не позднее пятницы 8 ноября.

Поскольку Пенсильвания является ключевым штатом, эти 4300 бюллетеней могут даже стать решающими в том, кто из двух кандидатов одержит здесь победу и получит 19 голосов избирателей.

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Не обо всех жалобах известно, кем именно они поданы. В округе Честер их подала сторонница Трампа, заявив, что они "беспартийные". В округе Лайкоминг 72 жалобы поступило от юриста группы PA Fair Elections – консерваторов, которые высказывали претензии к процедурам голосования. Однако юрист утверждает, что подала их как частное лицо, а не представитель организации.

В округе Йорк все 354 жалобы уже отклонили, но главный ответственный за избирательный процесс объявил, что эти почтовые бюллетени согласились хранить отдельно в течение того периода, когда еще можно подать апелляцию на решение.

Что предшествовало: Спецслужбы США предупредили об угрозах насилия и фейков РФ для колеблющихся штатов.

Смотрите также видеообъяснение "ЕвроПравды" о том, как проходят американские выборы и когда ждать результатов.

СШАвиборы
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