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В Чечне после обстрела колоны Росгвардии массово задерживают мужчин для отправки на войну – правозащитники

Ирина БалачукВторник, 5 ноября 2024, 17:00
В Чечне после обстрела колоны Росгвардии массово задерживают мужчин для отправки на войну – правозащитники
Фото иллюстративное The Moscow Times

Центр защиты прав человека "Мемориал" заявил, что в Чечне после обстрела колонны Росгвардии 24 октября начали массово задерживать мужчин, чтобы оправлять на войну против Украины.

Источник: "Мемориал"

Дословно правозащитники: "Силовики в Чечне проводят "зачистки" после обстрела колонны Росгвардии 24 октября. Мужчин задерживают для отправки на войну".

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Детали: По данным правозащитников, с 26 октября сотрудники Росгвардии и МВД начали проводить обход домовладений жителей, проверять документы, и при малейших нарушениях действующих в Чечне норм и правил доставлять мужчин, годных для отправки на войну, в отделы полиции. Там у них изымали телефоны и, если находили в них информацию о посещении Telegram-каналов критиков чеченских властей, то сразу задерживали.

По данным "Мемориала", задержанным предлагали выбор: отправиться на фронт или на них заведут уголовное дело.

Сообщается, что в Грозненском районе республики (обстрел колонны произошел у станицы Петропавловская Грозненского района – ред.) задержали сотни человек. При этом их родственники боятся что-либо говорить, опасаясь усугубить участь своих близких.

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Однако правозащитники смогли подробно узнать, по крайней мере, об одном таком случае. Речь идет о жителе города Аргун, где "зачистки" начали проходить с 31 октября.

Силовики в течение недели 4 раза приходили домой к 42- летнему Ризвану Батырову, имеющему инвалидность и проживающему с 82-летней матерью. Во время второго визита мужчину с матерью забрали в отдел полиции, где у Батырова отобрали паспорт и телефон. Но позже обоих отпустили.

Во время последнего визита 3 ноября силовики избили мужчину и увезли в отделение, а родственникам сказали, что в его телефоне обнаружили нечто противозаконное. Отмечается, что мужчина до сих пор находится в отделе полиции, что с ним происходит – неизвестно.  

Правозащитники говорят, что Батыров "на вид здоровый и крепкий мужчина", и причина, по которой его задержали, заключается в том, что "его хотят отправить на войну".

В "Мемориале" также предполагают, что нападение на колонну Росгвардии могли организовать сами силовики, чтобы в ответ провести "зачистки" и собрать людей для отправки на войну против Украины.

Предыстория:

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