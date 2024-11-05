Суд арестовал имущество руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы на более 5 млн долларов – ЦПК
Судья Высшего антикоррупционного суда Лариса Задорожная приняла решение об аресте части имущества руководительницы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы.
Источник: общественная организация "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на постановление суда
Детали: Крупу подозревают в незаконном обогащении. Среди арестованного – денежные средства и электронные носители.
Дословно: "В частности, ВАКС арестовал:
- Более 5,1 млн долларов
- Более 300 тысяч евро
- Более 5 млн грн
- 13 мобильных телефонов
- 17 банковских карточек
- 16 флешек
- 8 ноутбуков
- 2 компьютера
- 15 направлений на МСЭК
- 94 клочка бумаги с рукописными записями разного содержания
- ряд документов и договоров".
Детали: В списке арестованного также содержится отчет об инвентарно-геологических изысканиях реконструкции кафе "Звездная ночь", копия технического паспорта на строительство диско-клуба и документация строительства канализационных систем диско-бара МРЦ.
В постановлении суда нет данных об аресте недвижимости и автомобилей.
Предыстория:
- 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
- Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
- В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.