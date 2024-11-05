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Суд арестовал имущество руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы на более 5 млн долларов – ЦПК

Иван ДьяконовВторник, 5 ноября 2024, 17:06
Суд арестовал имущество руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы на более 5 млн долларов – ЦПК
Татьяна Крупа. фото: Getty Images

Судья Высшего антикоррупционного суда Лариса Задорожная приняла решение об аресте части имущества руководительницы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы.

Источник: общественная организация "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на постановление суда

Детали: Крупу подозревают в незаконном обогащении. Среди арестованного – денежные средства и электронные носители.

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Дословно: "В частности, ВАКС арестовал:

  • Более 5,1 млн долларов
  • Более 300 тысяч евро
  • Более 5 млн грн
  • 13 мобильных телефонов
  • 17 банковских карточек
  • 16 флешек
  • 8 ноутбуков
  • 2 компьютера
  • 15 направлений на МСЭК
  • 94 клочка бумаги с рукописными записями разного содержания
  • ряд документов и договоров".

Детали: В списке арестованного также содержится отчет об инвентарно-геологических изысканиях реконструкции кафе "Звездная ночь", копия технического паспорта на строительство диско-клуба и документация строительства канализационных систем диско-бара МРЦ.

В постановлении суда нет данных об аресте недвижимости и автомобилей.

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Предыстория:

  • 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
  • Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
  • В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.

судкоррупция
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