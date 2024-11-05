Суд арестовал имущество руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы на более 5 млн долларов – ЦПК

Судья Высшего антикоррупционного суда Лариса Задорожная приняла решение об аресте части имущества руководительницы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы.

Источник: общественная организация "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на постановление суда

Детали: Крупу подозревают в незаконном обогащении. Среди арестованного – денежные средства и электронные носители.

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Дословно: "В частности, ВАКС арестовал:

Более 5,1 млн долларов

Более 300 тысяч евро

Более 5 млн грн

13 мобильных телефонов

17 банковских карточек

16 флешек

8 ноутбуков

2 компьютера

15 направлений на МСЭК

94 клочка бумаги с рукописными записями разного содержания

ряд документов и договоров".

Детали: В списке арестованного также содержится отчет об инвентарно-геологических изысканиях реконструкции кафе "Звездная ночь", копия технического паспорта на строительство диско-клуба и документация строительства канализационных систем диско-бара МРЦ.

В постановлении суда нет данных об аресте недвижимости и автомобилей.

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