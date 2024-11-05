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Россияне ударили по Харькову: 3 пострадавших, повреждена многоэтажка 

Ирина БалачукВторник, 5 ноября 2024, 20:11
Россияне ударили по Харькову: 3 пострадавших, повреждена многоэтажка 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Под вечер 5 ноября российские оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова, в результате чего поврежден жилой дом и пострадали три человека.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов и Харьковская областная прокуратура в Telegram 

Прямая речь Терехова: "Предварительно, удар по Шевченковскому району, рядом с жилой застройкой... Повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены авто. Пострадала одна женщина". 

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Фото прокуратурЫ

Детали: По словам Снегубова, россияне ударили беспилотником. Сейчас соответствующие службы обследуют место прилета. 

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что в результате удара пострадали две женщины: 72 и 56 лет. Обеим медики оказали помощь на месте. 

 
Фото прокуратурЫ

В прокуратуре еще позже сообщили о трех пострадавших.

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Дословно прокуратура: "Зафиксировано попадание беспилотника в дорожное покрытие в Шевченковском районе города. Ранения и острую реакцию на стресс получили трое мирных жителей.

Повреждено остекление близлежащих многоэтажных жилых домов, магазина и учебного заведения, также повреждения получили два гражданских автомобиля". 

 
Фото прокуратурЫ

Детали: В прокуратуре уточнили, что, по предварительным данным, россияне ударили беспилотником "Герань-2".

Харьковбеспилотникивойна
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