Россияне ударили по Харькову: 3 пострадавших, повреждена многоэтажка 

Под вечер 5 ноября российские оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова, в результате чего поврежден жилой дом и пострадали три человека.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов и Харьковская областная прокуратура в Telegram

Прямая речь Терехова: "Предварительно, удар по Шевченковскому району, рядом с жилой застройкой... Повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены авто. Пострадала одна женщина".

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Фото прокуратурЫ

Детали: По словам Снегубова, россияне ударили беспилотником. Сейчас соответствующие службы обследуют место прилета.

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что в результате удара пострадали две женщины: 72 и 56 лет. Обеим медики оказали помощь на месте.

Фото прокуратурЫ

В прокуратуре еще позже сообщили о трех пострадавших.

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Дословно прокуратура: "Зафиксировано попадание беспилотника в дорожное покрытие в Шевченковском районе города. Ранения и острую реакцию на стресс получили трое мирных жителей.

Повреждено остекление близлежащих многоэтажных жилых домов, магазина и учебного заведения, также повреждения получили два гражданских автомобиля".

Фото прокуратурЫ

Детали: В прокуратуре уточнили, что, по предварительным данным, россияне ударили беспилотником "Герань-2".