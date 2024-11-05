Швеция объявила о новом пакете помощи Украине на 9,3 млн долларов
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин во время визита в Киев анонсировал новый пакет гражданской поддержки для Украины в размере 100 млн шведских крон (9,33 млн долларов).
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение шведского правительства
Детали: В рамках визита Карл-Оскар Болин подписал Меморандум о взаимопонимании с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко и представил новый пакет гражданской поддержки для Украины.
Пакет содержит два патрульных судна, 24 легковых автомобиля, микроавтобус, грузовик и средства индивидуальной защиты, которые передаст береговая охрана Швеции, а также 40 тысяч защитных масок с фильтрами, которые будут закуплены для Украины.
Пакет, который еще должен быть одобрен правительством Швеции, финансируется в рамках трехлетней финансовой программы для Украины на общую сумму 75 млрд шведских крон, решение о которой правительство Швеции приняло в мае 2024 года.
Кроме того, в рамках Меморандума шведская береговая охрана будет сотрудничать с Государственной пограничной службой Украины и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в сферах обмена опытом и обучения.
"Швеция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", - подчеркнул шведский министр гражданской обороны в Киеве.
Предыстория:
- В сентябре шведское правительство представило новый пакет военной помощи Киеву на более 400 млн евро, который, в частности, предусматривал возможную подготовку украинских пилотов на истребителях Gripen.