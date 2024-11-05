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Швеция объявила о новом пакете помощи Украине на 9,3 млн долларов

Олег Павлюк, Иван ДьяконовВторник, 5 ноября 2024, 17:59
Швеция объявила о новом пакете помощи Украине на 9,3 млн долларов
Игорь Клименко и Карл-Оскар Болин. Фото: МВД

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин во время визита в Киев анонсировал новый пакет гражданской поддержки для Украины в размере 100 млн шведских крон (9,33 млн долларов).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение шведского правительства

Детали: В рамках визита Карл-Оскар Болин подписал Меморандум о взаимопонимании с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко и представил новый пакет гражданской поддержки для Украины.

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Пакет содержит два патрульных судна, 24 легковых автомобиля, микроавтобус, грузовик и средства индивидуальной защиты, которые передаст береговая охрана Швеции, а также 40 тысяч защитных масок с фильтрами, которые будут закуплены для Украины.

Пакет, который еще должен быть одобрен правительством Швеции, финансируется в рамках трехлетней финансовой программы для Украины на общую сумму 75 млрд шведских крон, решение о которой правительство Швеции приняло в мае 2024 года.

Кроме того, в рамках Меморандума шведская береговая охрана будет сотрудничать с Государственной пограничной службой Украины и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в сферах обмена опытом и обучения.

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"Швеция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", - подчеркнул шведский министр гражданской обороны в Киеве.

Предыстория:

  • В сентябре шведское правительство представило новый пакет военной помощи Киеву на более 400 млн евро, который, в частности, предусматривал возможную подготовку украинских пилотов на истребителях Gripen.

Швецияпомощь Украине
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