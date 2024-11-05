Российская армия обстреляла Очаков на Николаевщине: среди пострадавших ребенок
Вторник, 5 ноября 2024, 18:16
Российская армия вечером 5 ноября из артиллерии обстреляла город Очаков Николаевской области, ранили ребенка и женщину.
Источник: председатель Николаевской ОВА Виталий Ким
Прямая речь: "Вечером россияне обстреляли из артиллерии Очаков. Ранены 13-летняя девочка и 39-летняя женщина. Оказывается вся необходимая медицинская помощь".
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Детали: В результате обстрела горел жилой дом, пожар ликвидировали.