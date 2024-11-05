Глава МИД Эстонии: Разговоры об уступках России грозят катастрофой для всех

Все требования о прекращении войны в Украине должны быть адресованы только России, а любые разговоры о уступках Москве – опасны, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на колонку министра на ERR

Детали: Тсахкна отметил, что сейчас все чаще звучат призывы к миру.

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Прямая речь эстонского министра: "Это опасная тенденция, которая указывает на то, что уверенность Запада в себе пошатнулась. Наши колебания или даже малейшие намеки на уступки только подталкивают Россию продолжать свой агрессивный курс".

Детали: Он напомнил пример Мюнхенского соглашения с уступками агрессору, которое лишь отсрочило мировую войну. Министр подчеркнул, что сейчас мир переживает "момент, во многом похожий на 1938 год", но отметил, что еще возможно избежать ошибок того времени.

"Мюнхенские решения 1938 года должны стать уроком и предостерегающим напоминанием о том, что уступки агрессору и чемберленовские стремления к миру любой ценой не обеспечат прочного мира. Попытки купить стабильность, скармливая агрессору свободу других стран, обречены закончиться катастрофой для всех, поскольку аппетит агрессора будет только расти", – заявил Тсахкна.

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Он подчеркнул, что сейчас нет ни малейшего признака того, что Путин отказался от своих империалистических целей и действительно хочет мира. Поэтому малейший намек на возможные уступки и передачу украинских территорий крайне опасен – аппетит агрессора только возрастет, он сможет "перевести дыхание, восстановить силы и продолжить кровопролитие".

Тсахкна подчеркнул, что справедливый и прочный мир может быть гарантирован только, если агрессор отступит к своим границам, будет привлечен к ответственности за преступление агрессии и компенсирует ущерб, нанесенный войной.

"Потери агрессора должны быть очевидными. Он должен выйти из войны в худшем состоянии, чем был, когда ее начал... Единственный путь к миру – это выход России из Украины и сохранение границ Украины. Все требования о прекращении войны должны быть адресованы только Москве", – заявил Тсахкна.

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