Трамп уже проголосовал на выборах и "очень уверен", что победит

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вместе с женой Меланией проголосовал на президентских выборах в городе Палм-Бич штата Флорида.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: В комментарии журналистам Трамп заявил, что "очень уверен" в своей победе.

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Прямая речь кандидата в президенты: "Слышал, что у нас везде очень хорошая ситуация".

Нынешнюю кампанию он назвал "лучшей" из тех, которые он вел, и заявил, что победит с "заметным отрывом", но утверждение голосов "займет много времени".

Предыстория:

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Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс уже проголосовал и заявил, что ожидает победы своей партии.

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