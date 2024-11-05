В Керчи на берег вынесло заграждения Кримского моста, которые устанавливали от дронов

Во временно оккупированной Керчи течение принесло к берегу боновые заграждения, которые были установлены возле Крымского моста для защиты от атак морских беспилотников.

Источник: проект "Радио Свобода" "Крым.Реалии"

Детали: Как сообщает местный корреспондент проекта, на городской набережной скопились остатки боновых заграждений - пустые баки, уложенные в конструкции из арматуры.

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Фото - "Крым.Реалии"

Фото - "Крым.Реалии"

Россия пытается препятствовать атакам морских дронов и защитить мост, построенный через Керченский пролив. Летом 2024 года на южной стороне моста начали размещать баржи, позже появились плавучие боновые заграждения, идущие параллельно мосту.

Новые спутниковые снимки показывают значительное увеличение числа барж, защищающих мост.

Что предшествовало:

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