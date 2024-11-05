Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Керчи на берег вынесло заграждения Кримского моста, которые устанавливали от дронов

Татьяна ОлейникВторник, 5 ноября 2024, 20:32
В Керчи на берег вынесло заграждения Кримского моста, которые устанавливали от дронов
Фото - "Крым.Реалии"

Во временно оккупированной Керчи течение принесло к берегу боновые заграждения, которые были установлены возле Крымского моста для защиты от атак морских беспилотников.

Источник: проект "Радио Свобода" "Крым.Реалии"

Детали: Как сообщает местный корреспондент проекта, на городской набережной скопились остатки боновых заграждений - пустые баки, уложенные в конструкции из арматуры.

Реклама:
 
Фото - "Крым.Реалии"
 
Фото - "Крым.Реалии"

Россия пытается препятствовать атакам морских дронов и защитить мост, построенный через Керченский пролив. Летом 2024 года на южной стороне моста начали размещать баржи, позже появились плавучие боновые заграждения, идущие параллельно мосту.

Новые спутниковые снимки показывают значительное увеличение числа барж, защищающих мост.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • В конце июня сообщалось, что россияне установили вторую линию боновых заграждений возле Керченского моста из 21 баржи. Кроме того, в районе основания Керченского моста монтировали, очевидно, пирсы.
  • В сентябре стало известно, что во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста оккупанты устанавливают металлические заборы, чтобы защитить бетонные опоры моста от атак подводных и надводных дронов.
  • Ранее росСМИ сообщали, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины

КрымоккупациябеспилотникиКерченский мост
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНардепу Шевченко объявили подозрение в госизмене

Минобороны обещает наработать законопроект об условиях демобилизации до 18 декабря – Костенко

фотоВ Донецкой области россияне расстреляли женщину, которая просто шла по улице

видеоБеглому нардепу Одарченко дали 8 лет за попытку подкупа Найема

Во время пожара на Харьковщине погибли 5 человек, среди которых 4 ребенка

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

Все новости...
Крым
В оккупированном Крыму прогремели взрывы – соцсети
В Крыму прогремели взрывы, оккупационные власти говорят о баллистической атаке
В Крыму этой ночью раздались взрывы
Последние новости
15:32
фотоНардепу Шевченко объявили подозрение в госизмене
15:22
Рютте уверен в поддержке Трампом НАТО и обязательств Альянса из-за глобальных угроз
15:12
"Не знала страха". На фронте во время эвакуации раненых погибла госпитальер Мария-Христина Двойник
15:09
Курс доллара в РФ впервые за год достиг отметки в 100 рублей
15:06
видеоНеожиданное место: Фьюри начал тренировочный лагерь перед реваншем с Усиком
14:54
Минобороны обещает наработать законопроект об условиях демобилизации до 18 декабря – Костенко
14:50
В Украине потери собранных овощей и фруктов могут достигать 60%: какие причины
14:36
фотоВ Донецкой области россияне расстреляли женщину, которая просто шла по улице
14:28
Цены на газ в Европе выросли до годового максимума из-за риска перебоя поставок с РФ
14:28
Уполномоченная: Уже более 300 жертв сексуального насилия во время войны выплатили репарации
Все новости...
Реклама:
Реклама: