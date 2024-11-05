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СМИ: ЕС ждет результатов выборов в США и уточнит дальнейшую поддержку Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 5 ноября 2024, 20:43

В Европейском Союзе определят дальнейшую позицию относительно помощи Украине в зависимости от результатов выборов в США, но общая линия относительно ее поддержки будет неизменной.

Источник: об этом журналистам во вторник, 5 ноября, сказал высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: По словам собеседника журналистов, Европейский Союз "затаил дыхание" и ждет результатов выборов в США, после чего его позиция относительно дальнейшей помощи Украине станет понятной.

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Он добавил, что в случае победы кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и его потенциального решения прекратить оказывать помощь Украине "линия ЕС останется такой же, как и раньше – поддерживать Украину".

"Но будут ли все 27 членов Евросоюза продолжать эту линию – другой вопрос", – отметил чиновник ЕС.

Он указал, что Евросоюзу все время удавалось сохранить единство в этом вопросе, однако единодушия среди государств-членов нет – речь идет в частности о Венгрии, которая блокирует решение ЕС о предоставлении помощи Киеву и выступает с несогласованными односторонними инициативами.

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Чиновник отметил, что даже в случае отказа Вашингтона от поддержки Киева это не обязательно будет означать, что Европа пойдет тем же путем; наоборот, она может решить увеличить свою помощь.

Так же, считает собеседник, если США решат вести диалог с Россией через голову украинцев, "не уверен, что это убедит других делать то же самое".

Выборы президента США продолжаются 5 ноября. В стране открылись избирательные участки всех штатов, последними начинают голосовать Гавайи.

Смотрите свежее видео "ЕвроПравды" о том, когда будут результаты выборов президента США и кто и где побеждает.

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