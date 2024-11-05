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Российские войска снова запустили ударные дроны: летят с нескольких направлений

Татьяна ОлейникВторник, 5 ноября 2024, 23:24
Российские войска снова запустили ударные дроны: летят с нескольких направлений
Иллюстративное фото - Getty Images

Российская армия вечером 5 ноября запустила на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 19:26 военные предупредили об угрозе ударных БпЛА на Сумщину.

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В 19:55 стало известно о БпЛА с юга Сумщины курсом на Полтавщину.

В 20:02 сообщили о БПЛА на Харьковщине. Уже в 20:09 появилась новая группа БпЛА на севере Сумщины.

В 20:33 предупредили о группе "Шахедов" с севера Сумщины курсом на Черниговщину.

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В 20:37 стало известно о БпЛА над городом Харьков, курс - южный. В 20:45 сообщили БпЛА с юга Полтавщины курсом на Днепропетровщину.

В 21:19 появилась информация о новой группе с севера Сумщины курсом на юг; на Черниговщине - курс западный, на юге Харьковщины - курс южный и дрон на Днепропетровщине в направлении юга.

По состоянию на 22:00 известно о:

  • группе "шахедов" с Сумщины курсом на запад;
  • группе "шахедов" на Черниговщине курс на Киевщину;
  • "шахед" на юге Днепропетровщины в направлении юга;
  • новую группу "шахедов" с Сумщины курсом на юг.

В 23:08 сообщили о:

  • "шахеде" на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
  • на Черниговщине в направлении Киевской области;
  • на западе Киевщины курсом на Житомирщину.

В 5:07 военные сделали обновление по беспилотникам:

  • новая группа "Шахедов" с Херсонщины, курсом на Одесскую область через Николаевскую обл.
  • "Шахед" с Николаевщины, курсом на Днепропетровщину.
  • новая группа "Шахедов" на Херсонщине, курсом на Николаевщину.
  • "Шахеды" с Сумщины, в направлении Полтавщины.

Что известно: В течение последних трех месяцев Россия выпустила по Украине 4 300 ударных беспилотников типа Shahed и дронов других типов, которые имитируют "Шахеды", ПВО уничтожила 71% вражеских целей.

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Киев | 20 ноября
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