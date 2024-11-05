Трамп заявил, что готов признать поражение, "если это будут честные выборы"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение в выборах только при условии, что выборы будут "проведены честно".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: "Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я буду первым, кто признает это ... Пока я считаю, что они были честными", – сказал Трамп журналистам после голосования во Флориде, повторив предостережение, которое он неоднократно использовал во время предвыборной кампании.

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Одетый в красную кепку с надписью "Вернем Америке величие", Трамп повторил свою предыдущую критику электронных машин для голосования, предположив, что они менее безопасны, чем бумажные бюллетени, и задерживают объявление результатов.

"Они тратят все эти деньги на машины... Если бы они использовали бумажные бюллетени, удостоверение избирателя, доказательства гражданства и однодневное голосование, все это закончилось бы к 10 часам вечера. Это безумие", – сказал он журналистам в Вест-Палм-Бич.

Он добавил: "Вы знаете, что бумага сейчас более совершенна, чем компьютеры? Если это бумага с водяными знаками, вы не можете... С ней не может что-то случиться. Вы ничего не можете сделать, чтобы обмануть".

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Отвечая на вопрос об опасениях беспорядков после выборов и о том, будет ли он призывать своих сторонников избегать насилия, он раскритиковал этот вопрос.

"Я не должен им этого говорить, что насилия не будет. Конечно, насилия не будет. Мои сторонники не жестокие люди", – сказал Трамп.

Как сообщалось, Дональд Трамп вместе с женой Меланией уже отдал голос на президентских выборах в городе Палм-Бич штата Флорида.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс уже проголосовал и заявил, что ожидает победы своей партии.

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