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The Guardian: Трампу рекомендуют преждевременно заявить о победе на выборах

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 5 ноября 2024, 21:37
The Guardian: Трампу рекомендуют преждевременно заявить о победе на выборах
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Некоторые советники Дональда Трампа порекомендовали ему преждевременно объявить о победе на президентских выборах в ночь на 6 ноября, если первые результаты из ключевых штатов будут для него благоприятными.

Источник: об этом The Guardian узнал от окружения Трампа, пишет "Европейская правда"

Детали: Как говорится в публикации, некоторые в окружении Трампа считают, что он ничего не потеряет, если объявит о победе, когда будет иметь преимущество в несколько сотен тысяч голосов в Пенсильвании или если закрытые опросы республиканцев укажут на возможность победы.

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Но в окружении экс-президента США предостерегают, что в случае небольшого разрыва в ключевых штатах Трамп должен воздержаться от заявлений. Этого мнения придерживаются и его наиболее протрамповские знакомые, в частности Стивен Бэннон, с которым Трамп, по данным The Guardian, говорил на прошлой неделе.

Издание пишет, что пока неизвестно, какое решение принял для себя республиканец. Но источники говорят, что последнее слово будет именно за Трампом, и если он решит преждевременно объявить себя победителем выборов, его не смогут от этого отговорить.

СМИ писали, что представители Демократической партии подготовились к развитию событий, при которых кандидат-республиканец преждевременно объявит о своей победе на выборах президента США.

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Ранее во вторник Трамп заявил, что будет готов признать свое поражение после голосования во вторник, "если это будут честные выборы".

Смотрите свежее видео "ЕвроПравды" о том, когда будут результаты выборов президента США и кто и где побеждает.

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