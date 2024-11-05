Нетаньяху уволил министра обороны, говорит – исчезло доверие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что увольняет министра обороны Йоава Галланта из-за "отсутствия взаимного доверия".

Источник: The Times of Israel

Детали: В лаконичном письме, переданном министру обороны, а затем опубликованном канцелярией премьер-министра, Нетаньяху поблагодарил Галланта за службу и сообщил, что его "пребывание в должности заканчивается через 48 часов с момента получения этого письма".

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Прямая речь Нетаньяху во время видеообращения: "К сожалению, хотя в первые месяцы войны между мной и министром обороны существовало доверие и была очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие дало трещину".

Детали: По словам премьера Израиля, они с министром обороны "разошлись во взглядах относительно управления войной". Нетаньяху обвинил Галланта в том, что тот делал заявления и принимал меры, которые противоречат решениям кабинета министров, а также в косвенной помощи врагам Израиля.

"Я предпринимал много попыток преодолеть эти разногласия, но они становились все шире. Они также стали известны общественности неприемлемым образом, и, что еще хуже, они стали известны врагам – наши враги наслаждались этим и получали от этого большую пользу", – сказал премьер Израиля.

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Он отметил, что большинство членов правительства согласны с его решением об увольнении министра обороны.

Галланта заменит министр иностранных дел Израиля Израэль Кац. Министр без портфеля (который не руководит министерством – ред.) Гедеон Саар заменит Каца на посту министра иностранных дел.

Обновлено: После сообщения об увольнении Галланта в Израиле начались протесты.

В частности, в Тель-Авиве протестующие блокируют движение и поджигают автомобили на шоссе Аялон.

Издание пишет, что среди тех, кто призывает к протестам, – антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют Нетаньяху в том, что он играет в политику и подвергает опасности их близких.

Предыстория: