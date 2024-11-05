Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нетаньяху уволил министра обороны, говорит – исчезло доверие

Ирина БалачукВторник, 5 ноября 2024, 21:50
Нетаньяху уволил министра обороны, говорит – исчезло доверие
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галлант. Фото с сайта timesofisrael.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что увольняет министра обороны Йоава Галланта из-за "отсутствия взаимного доверия".

Источник: The Times of Israel 

Детали: В лаконичном письме, переданном министру обороны, а затем опубликованном канцелярией премьер-министра, Нетаньяху поблагодарил Галланта за службу и сообщил, что его "пребывание в должности заканчивается через 48 часов с момента получения этого письма".

Реклама:

Прямая речь Нетаньяху во время видеообращения: "К сожалению, хотя в первые месяцы войны между мной и министром обороны существовало доверие и была очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие дало трещину".

Детали: По словам премьера Израиля, они с министром обороны "разошлись во взглядах относительно управления войной". Нетаньяху обвинил Галланта в том, что тот делал заявления и принимал меры, которые противоречат решениям кабинета министров, а также в косвенной помощи врагам Израиля.

"Я предпринимал много попыток преодолеть эти разногласия, но они становились все шире. Они также стали известны общественности неприемлемым образом, и, что еще хуже, они стали известны врагам – наши враги наслаждались этим и получали от этого большую пользу", – сказал премьер Израиля.

РЕКЛАМА:

Он отметил, что большинство членов правительства согласны с его решением об увольнении министра обороны.

Галланта заменит министр иностранных дел Израиля Израэль Кац. Министр без портфеля (который не руководит министерством – ред.) Гедеон Саар заменит Каца на посту министра иностранных дел.

Обновлено: После сообщения об увольнении Галланта в Израиле начались протесты. 

В частности, в Тель-Авиве протестующие блокируют движение и поджигают автомобили на шоссе Аялон.

Издание пишет, что среди тех, кто призывает к протестам, – антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют Нетаньяху в том, что он играет в политику и подвергает опасности их близких.

Предыстория:

ИзраильМинобороныувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Трамп хочет назначить директором Нацразведки политика, который предоставления помощи Украине

Генштаб: На Кураховском на Покровском направлении самые интенсивные бои

фотоУ еще одного врача Хмельницкой МСЭК обнаружили 4 имения и миллионные сбережения

Трамп уже "шутит" о третьем президентстве, которое запрещено Конституцией США

Все новости...
Израиль
В Израиле помощника Нетаньяху подозревают в передаче секретной информации
Иран планирует мощную атаку на Израиль – СМИ
Израильские военные похитили чиновника "Хезболлы" – СМИ
Последние новости
04:27
Терехов: Враг атакует Харьков КАБами
04:05
биатлонСильнее Йоханнеса Бё. Молодой норвежец выиграл у легенды контрольный старт в сборной
03:51
ISW: Северокорейские солдаты воюют рядом с россиянами в Курской области
03:17
NYT: Из-за победы Трампа Украина ставит на первое место гарантии безопасности, а не территорию
03:15
ФБР раскрыло масштабную китайскую кибершпионскую операцию против американских чиновников – AP
02:28
Reuters: Команда Трампа составляет списки военных офицеров, которых уволят из Пентагона
02:00
Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState
01:49
БоксЧухаджян спрогнозировал победителя реванша Усик – Фьюри
00:46
Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"
00:35
В Донецкой области принудительно эвакуируют детей с родителями из 16 населенных пунктов
Все новости...
Реклама:
Реклама: