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Государство тратит 200 тысяч гривен на подготовку одного солдата-стрелка

Ольга КириленкоВторник, 5 ноября 2024, 22:45
Государство тратит 200 тысяч гривен на подготовку одного солдата-стрелка
Фото - Getty Images

Стоимость обучения одного солдата-стрелка, то есть военного, который получает базовую военную специальность ("сотый ВОС"), в государственном учебном центре обходится в 200 тысяч гривен.

Источник: командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВС Украины Игорь Палагнюк

Детали: в эту сумму входит форма, боеприпасы и тому подобное. Расчет сделан по новому увеличенному сроку БЗВП - то есть 45, а не 30 днями.

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Подготовка военного, который после БЗВП получает профессиональную специальность - например, пулеметчика, обходится государству еще в 100 тысяч гривен. В сумме готовый пулеметчик "стоит" 300 тысяч гривен.

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Что предшествовало: 

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С первого ноября во всех 27 учебных центрах Украины увеличили продолжительность базовой общевойсковой подготовки с 30 до 45 дней.

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