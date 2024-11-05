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В США полиция задержала мужчину, который пытался зайти в здание Капитолия с факелом

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 5 ноября 2024, 23:06
В США полиция задержала мужчину, который пытался зайти в здание Капитолия с факелом
Фото - Getty Images

В США полиция сообщила о задержании мужчины, который пытался зайти в здание Капитолия с факелом, от которого "пахло горючим".

Источник: об этом говорится в сообщении полиции Капитолия, передает "Европейская правда"

Детали: Правоохранители отметили, что мужчину остановили во время проверки в Центре посетителей Капитолия.

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"От него пахло горючим, он имел при себе факел и сигнальную ракету. На время проведения расследования Центр посетителей Капитолия закрыт для экскурсий", – добавили в сообщении.

Пока неизвестно, связан ли инцидент с выборами президента США, которые проходят 5 ноября.

Как сообщает The New York Times, в течение дня об инцидентах, связанных с безопасностью, сообщили чиновники по меньшей мере трех штатов – Мейн, Джорджия и Северная Каролина, но ни одна из полученных угроз не оказалась достоверной.

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В Джорджии, как сообщалось, были временно закрыты два избирательных участка после фальшивых угроз о минировании, источником которых была Россия.

Американская разведка ранее сообщала, что иностранные враги США будут пытаться влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.

СШАвиборы
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