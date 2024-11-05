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Сикорский призвал украинское правительство разблокировать эксгумацию жертв Волынской трагедии

Иванна Костина, Татьяна ОлейникВторник, 5 ноября 2024, 23:34
Сикорский призвал украинское правительство разблокировать эксгумацию жертв Волынской трагедии
Радослав Сикорский. Фото - Getty Images

Министр иностранных дел Польша Радослав Сикорский призвал Киев разблокировать эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Источник: об этом он сказал в эфире Polsat News, передает "Европейская правда"

Детали: Глава МИД сразу отметил, что будет опубликован доклад, который осветит роль Польши и поляков в оказании помощи Украине, которая защищается от российской агрессии.

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"В ближайшее время Министерство обороны намерено опубликовать полный перечень польской помощи Украине – как военной, так и экономической, финансовой, гуманитарной, помощи украинским беженцам в Польше, и из этого можно будет увидеть, что в соотношении к ВВП Польша предоставила Украине больше всего помощи из всех стран-союзников", – сообщил Сикорский.

При этом он отметил, что "тем больнее, что украинская власть до сих пор не отменила запрет на эксгумацию, выданный в 2017 году предыдущим президентом.

Сикорский пояснил, что запрет польской стороны на эксгумацию жертв Волынской трагедии является "болезненным вопросом в наших двусторонних отношениях".

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"Мы считаем, что эксгумация, христианское захоронение является частью европейского культурного кода", – подчеркнул он.

"Украина делает это с бывшими врагами. Разрешено 100 000 эксгумаций солдат Вермахта. Мы просим, чтобы к нашим погибшим, убитым относились не хуже, чем к солдатам Вермахта", – сказал он.

Глава МИД сообщил, что в последние дни состоялся разговор между министрами культуры двух стран. "Он был многообещающим. Были достигнуты определенные технические договоренности. Надеюсь, что они приведут к положительному политическому решению о снятии запрета", – сказал он.

"Я нахожусь в постоянном контакте по всем вопросам – в том числе с министром иностранных дел Украины, который уверяет меня, что он работает над решением этого вопроса. Я держу за него кулаки", – подытожил Сикорский.

Ранее Радослав Сикорский заявил, что Украина обещала прогресс в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии до ноября, однако этого не произошло.

Недавно Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.

Хотя в сообщении не уточняется, кто именно направил запрос, но "ЕвроПравда" ранее сообщала об обращении руководительницы Общества польско-украинского примирения Каролины Романовской, которое касалось как раз села Углы на территории современной Ровенской области.

О шаге навстречу Варшаве стало известно также на фоне визита министра иностранных дел Андрея Сибиги в Польшу, где он принимал участие в Варшавском форуме по безопасности и встретился с рядом польских чиновников.

ПольшаМИД
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