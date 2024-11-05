Российские войска 57 раз обстреляли Сумскую область, ранили человека

Российская армия 5 ноября обстреляла из минометов Шалыгинскую общину в Сумской области и ранила человека.

Источник: Сумская ОВА

Детали: В течение дня россияне 57 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 208 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская громады.

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Дословно: "Шалигинская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва), минометные обстрелы (8 взрывов). В результате обстрела ранения получил 1 гражданский человек".