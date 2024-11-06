Российские войска снова запустили ударные дроны: летят с нескольких направлений
Российская армия вечером 5 ноября запустила на территорию Украины ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 19:26 военные предупредили об угрозе ударных БпЛА на Сумщину.
В 19:55 стало известно о БпЛА с юга Сумщины курсом на Полтавщину.
В 20:02 сообщили о БПЛА на Харьковщине. Уже в 20:09 появилась новая группа БпЛА на севере Сумщины.
В 20:33 предупредили о группе "Шахедов" с севера Сумщины курсом на Черниговщину.
В 20:37 стало известно о БпЛА над городом Харьков, курс - южный. В 20:45 сообщили БпЛА с юга Полтавщины курсом на Днепропетровщину.
В 21:19 появилась информация о новой группе с севера Сумщины курсом на юг; на Черниговщине - курс западный, на юге Харьковщины - курс южный и дрон на Днепропетровщине в направлении юга.
По состоянию на 22:00 известно о:
- группе "шахедов" с Сумщины курсом на запад;
- группе "шахедов" на Черниговщине курс на Киевщину;
- "шахед" на юге Днепропетровщины в направлении юга;
- новую группу "шахедов" с Сумщины курсом на юг.
В 23:08 сообщили о:
- "шахеде" на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
- на Черниговщине в направлении Киевской области;
- на западе Киевщины курсом на Житомирщину.
В 00:07 военные сделали обновление по беспилотникам:
- новая группа "Шахедов" с Херсонщины, курсом на Одесскую область через Николаевскую обл.
- "Шахед" с Николаевщины, курсом на Днепропетровщину.
- новая группа "Шахедов" на Херсонщине, курсом на Николаевщину.
- "Шахеды" с Сумщины, в направлении Полтавщины.
В 00:26 воздушники сообщили о местонахождении беспилотников:
- новая группа "Шахедов" с Черного моря, курсом на Николаевщину.
- "Шахеды" из Николаевской области, курсом на Кировоградщину.
- Группы "Шахедов" из Николаевской и Одесской областей движутся в северо-западном направлении.
В 1:13 в ПС обновили движение беспилотников:
- новая группа "шахедов" с Черного моря, курсом на Николаевщину.
- "Шахеды" с Кировоградщины и Полтавщины, курсом на Черкасскую область.
- "Шахеды" с Николаевщины продолжают движение в северо-западном направлении.
В 1:37 стало известно:
- новая группа "Шахедов" на Сумщине, курсом на Черниговщину.
- "Шахед" на Кировоградщине держит курс на запад.
- "Шахед" с Черниговщины через территорию Беларуси, курсом на Киевщину.
- "Шахеды" из Полтавской области, курсом на Черкасскую область.
В 2:02 "Шахед" из Киевской области летел юго-западным курсом.
В 2:37 группа "Шахедов" на Черниговщине движется курсом на запад.
Группа "Шахедов" из Кировоградской области летит в направлении Черкасской области.
В 2:52 стало известно о скоростной цели на Черниговщину.
В 3:00 в ПС обновили движение "Шахедов":
- группа "Шахедов" на Черниговщине, курсом на Киевщину.
- "Шахед" на Сумщине, курс западный.
- группа "Шахедов" с Кировоградщины в направлении Черкасской области.
В 6:38 военные сообщили о "Шахедах" на Полтавщине, курс южный.
Что известно: В течение последних трех месяцев Россия выпустила по Украине 4 300 ударных беспилотников типа Shahed и дронов других типов, которые имитируют "Шахеды", ПВО уничтожила 71% вражеских целей.