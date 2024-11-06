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Российские войска снова запустили ударные дроны: летят с нескольких направлений

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивСреда, 6 ноября 2024, 01:14
Российские войска снова запустили ударные дроны: летят с нескольких направлений
Иллюстративное фото - Getty Images

Российская армия вечером 5 ноября запустила на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 19:26 военные предупредили об угрозе ударных БпЛА на Сумщину.

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В 19:55 стало известно о БпЛА с юга Сумщины курсом на Полтавщину.

В 20:02 сообщили о БПЛА на Харьковщине. Уже в 20:09 появилась новая группа БпЛА на севере Сумщины.

В 20:33 предупредили о группе "Шахедов" с севера Сумщины курсом на Черниговщину.

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В 20:37 стало известно о БпЛА над городом Харьков, курс - южный. В 20:45 сообщили БпЛА с юга Полтавщины курсом на Днепропетровщину.

В 21:19 появилась информация о новой группе с севера Сумщины курсом на юг; на Черниговщине - курс западный, на юге Харьковщины - курс южный и дрон на Днепропетровщине в направлении юга.

По состоянию на 22:00 известно о:

  • группе "шахедов" с Сумщины курсом на запад;
  • группе "шахедов" на Черниговщине курс на Киевщину;
  • "шахед" на юге Днепропетровщины в направлении юга;
  • новую группу "шахедов" с Сумщины курсом на юг.

В 23:08 сообщили о:

  • "шахеде" на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
  • на Черниговщине в направлении Киевской области;
  • на западе Киевщины курсом на Житомирщину.

В 00:07 военные сделали обновление по беспилотникам:

  • новая группа "Шахедов" с Херсонщины, курсом на Одесскую область через Николаевскую обл.
  • "Шахед" с Николаевщины, курсом на Днепропетровщину.
  • новая группа "Шахедов" на Херсонщине, курсом на Николаевщину.
  • "Шахеды" с Сумщины, в направлении Полтавщины.

В 00:26 воздушники сообщили о местонахождении беспилотников:

  • новая группа "Шахедов" с Черного моря, курсом на Николаевщину.
  • "Шахеды" из Николаевской области, курсом на Кировоградщину.
  • Группы "Шахедов" из Николаевской и Одесской областей движутся в северо-западном направлении.

В 1:13 в ПС обновили движение беспилотников:

 
Карта alerts.in.ua
  • новая группа "шахедов" с Черного моря, курсом на Николаевщину.
  • "Шахеды" с Кировоградщины и Полтавщины, курсом на Черкасскую область.
  • "Шахеды" с Николаевщины продолжают движение в северо-западном направлении.

В 1:37 стало известно:

  • новая группа "Шахедов" на Сумщине, курсом на Черниговщину.
  • "Шахед" на Кировоградщине держит курс на запад.
  • "Шахед" с Черниговщины через территорию Беларуси, курсом на Киевщину.
  • "Шахеды" из Полтавской области, курсом на Черкасскую область.

В 2:02 "Шахед" из Киевской области летел юго-западным курсом.

В 2:37 группа "Шахедов" на Черниговщине движется курсом на запад.

Группа "Шахедов" из Кировоградской области летит в направлении Черкасской области.

В 2:52 стало известно о скоростной цели на Черниговщину.

В 3:00 в ПС обновили движение "Шахедов":

  • группа "Шахедов" на Черниговщине, курсом на Киевщину.
  • "Шахед" на Сумщине, курс западный.
  • группа "Шахедов" с Кировоградщины в направлении Черкасской области.

В 6:38 военные сообщили о "Шахедах" на Полтавщине, курс южный.

Что известно: В течение последних трех месяцев Россия выпустила по Украине 4 300 ударных беспилотников типа Shahed и дронов других типов, которые имитируют "Шахеды", ПВО уничтожила 71% вражеских целей.

воздушная тревогаВоздушные силы ВСУШахед
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