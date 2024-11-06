Трамп заявил о "массовых фальсификациях" на выборах в Фильдельфии
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о "массовых фальсификациях" на выборах президента США в Фильдельфии, крупнейшем городе штата Пенсильвания.
Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social
Прямая речь: "Много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии. Правоохранители уже в пути".
Детали: Пенсильвания является нестабильным штатом, который может стать решающим в борьбе между кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Как сообщалось, Дональд Трамп вместе с женой Меланией уже отдал голос на президентских выборах в городе Палм-Бич штата Флорида.
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс уже проголосовал и заявил, что ожидает победы своей партии.
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