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ФБР: Угрозы о минировании на избирательных участках в США поступили из России

Алена ИвашкивСреда, 6 ноября 2024, 01:41
ФБР: Угрозы о минировании на избирательных участках в США поступили из России
фото: Getty Images

Серия угроз о минировании, направленных на избирательные участки по всей территории Соединенных Штатов поступила из России.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на официальных лиц и должностных лиц штатов

Детали: Первые угрозы о минировании утром 5 ноября привели к временному прекращению голосования на ряде участков в некоторых районах юго-восточного штата Джорджия. Однако чиновники штата быстро выяснили, что угрозы не являются достоверными.

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"Мы идентифицировали источник, и он был из России", - сказал журналистам госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер.

Прямая речь Раффенспергера: "Они замышляют нехорошее, и, кажется, они не хотят, чтобы мы имели спокойные, честные и точные выборы, - добавил Раффенспергер, - Они думают, что если они смогут заставить нас драться между собой, они могут считать это победой".

Детали: Также во вторник ФБР заявило, что ему "известно об угрозах о минировании на избирательных участках в нескольких штатах".

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Кроме того, в заявление ФБР говорится, что многие угрозы, "похоже, происходят из российских доменов электронной почты".

Дословно ФБР: "Пока ни одна из угроз не была определена как вероятная, - заявили в бюро. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами из правоохранительных органов на уровне штатов и местном уровне, чтобы реагировать на любые угрозы нашим выборам и защищать наши общины, пока американцы осуществляют свое право голоса".

США
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