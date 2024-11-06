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По данным экзит-пола, в четырех колеблющихся штатах побеждает Харрис

Алена ИвашкивСреда, 6 ноября 2024, 02:24
По данным экзит-пола, в четырех колеблющихся штатах побеждает Харрис
фото: Getty Images

Кандидат в президенты США Камала Харрис опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в четырех колеблющихся штатах, согласно экзит-полам.

Источник: компания Edison research, которая сделала экзит-полы по заказу ведущих СМИ США

Детали: Камала Харрис опережает Дональда Трампа в четырех "шатких" штатах, Северная Каролина, Джорджия, Висконсин и Мичиган, из семи. 

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Трамп лидирует только в Пенсильвании и Неваде. 

Эти результаты являются ключевыми, которые могут определить исход выборов президента США. 

В Северной Каролине 48% избирателей за Харрис, 43% за Трампа;

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В Висконсине 47% за Харрис, 44% за Трампа

В Мичигане 48% за Харрис и 45% за Трампа.

В Джорджии 49% за Харрис, а 46% за Трампа.

В Пенсильвании 47% за Трампа, а 46% - Харрис.

В Неваде 47% за Трампа, 44% за Харрис.

В Аризоне по 46% избирателей симпатизируют Трампу и Харрис.

В целом по всей стране 48% участников опросов на выходе с избирательных участков заявили о поддержке Харрис и 44% о поддержке Трампа.

Справочно: 

С 2004 года Национальный избирательный пул (NEP) и Edison Research проводят единые национальные экзит-полы в Соединенных Штатах. 

ABC News, CBS News, CNN и NBC News заключили контракт с Edison Research на проведение экзит-пола и быстрого подсчета результатов голосования в США.

NEP является источником прогнозов и анализа для каждых промежуточных выборов, президентских праймериз и президентских выборов. 

Исследование выборов 2024 года включает экзит-полы в день выборов на избирательных участках по всей стране, экзит-полы на досрочных избирательных участках, а также телефонные и интернет опросы избирателей, голосующих по почте.

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