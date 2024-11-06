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В США закрылись участки в большинстве штатов: стали известны первые результаты выборов

Алена ИвашкивСреда, 6 ноября 2024, 04:38
В США закрылись участки в большинстве штатов: стали известны первые результаты выборов
Карта голосования за президента США, Голос Америки

На выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает 101 голос выборщиков, кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 71 голос.

Источник: Голос Америки

Детали: Первые результаты начинают поступать с участков на президентских выборах в США, что позволяет спрогнозировать победителя на президентских выборах в ряде штатов.

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Сейчас Трамп побеждает в Индиане, Кентукки, Западной Вирджинии, Миссисипи, Алабаме, Оклагоме, Теннесси, Флориде, Южной Каролине, Арканзасе.

Харрис одерживает победу в штатах Вермонт, Мэриленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавэр, Иллинойс и Нью-Джерси.

Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества 538 голосов Коллегии выборщиков.

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Несколько густонаселенных штатов, которые имеют большое количество голосов выборщиков, как Калифорния (55) или Техас (38), еще продолжают голосовать.

Семь штатов, которые, по прогнозам, должны сыграть решающую роль в выборах, являются Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Там предвыборная борьба между кандидатами была наиболее конкурентной.

США
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