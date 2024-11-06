В США закрылись участки в большинстве штатов: стали известны первые результаты выборов

На выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает 101 голос выборщиков, кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 71 голос.

Источник: Голос Америки

Детали: Первые результаты начинают поступать с участков на президентских выборах в США, что позволяет спрогнозировать победителя на президентских выборах в ряде штатов.

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Сейчас Трамп побеждает в Индиане, Кентукки, Западной Вирджинии, Миссисипи, Алабаме, Оклагоме, Теннесси, Флориде, Южной Каролине, Арканзасе.

Харрис одерживает победу в штатах Вермонт, Мэриленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавэр, Иллинойс и Нью-Джерси.

Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества 538 голосов Коллегии выборщиков.

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Несколько густонаселенных штатов, которые имеют большое количество голосов выборщиков, как Калифорния (55) или Техас (38), еще продолжают голосовать.

Семь штатов, которые, по прогнозам, должны сыграть решающую роль в выборах, являются Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Там предвыборная борьба между кандидатами была наиболее конкурентной.