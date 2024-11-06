Партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом США

В американском штате Западная Вирджиния республиканская партия одержала ожидаемую победу над конкурентами-демократами на выборах в Сенат. Это означает потерю демократами еще одной должности в Сенате.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сенатором от Западной Вирджинии станет действующий губернатор штата, республиканец Джим Джастис.

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Сейчас в Сенате голоса распределены как 51 на 49 в пользу демократов. На выборах 2024 года переизбирается треть состава Сената, причем среди сенаторов, у которых завершился срок полномочий, большинство составляют демократы.

Предвыборные прогнозы давали высокий шанс на изменение большинства в пользу республиканцев. Изменение партийности сенатора от Западной Вирджинии дополнительно подтверждает этот прогноз.

До сих пор от этого штата в Сенате работал бывший губернатор-демократ Джо Манчин, который сейчас ушел на пенсию. Штат уже длительное время назад стал "красным", то есть прореспубликанским.

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