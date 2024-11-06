Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом США

Сергей Сидоренко, Алена ИвашкивСреда, 6 ноября 2024, 04:53

В американском штате Западная Вирджиния республиканская партия одержала ожидаемую победу над конкурентами-демократами на выборах в Сенат. Это означает потерю демократами еще одной должности в Сенате.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сенатором от Западной Вирджинии станет действующий губернатор штата, республиканец Джим Джастис.

Реклама:

Сейчас в Сенате голоса распределены как 51 на 49 в пользу демократов. На выборах 2024 года переизбирается треть состава Сената, причем среди сенаторов, у которых завершился срок полномочий, большинство составляют демократы.

Предвыборные прогнозы давали высокий шанс на изменение большинства в пользу республиканцев. Изменение партийности сенатора от Западной Вирджинии дополнительно подтверждает этот прогноз.

До сих пор от этого штата в Сенате работал бывший губернатор-демократ Джо Манчин, который сейчас ушел на пенсию. Штат уже длительное время назад стал "красным", то есть прореспубликанским.

РЕКЛАМА:

Читайте также статью Расколотые Штаты Америки: как выборы в США могут привести страну в эпоху политического насилия.

США
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны обещает наработать законопроект об условиях демобилизации до 18 декабря – Костенко

фотоВ Донецкой области россияне расстреляли женщину, которая просто шла по улице

видеоБеглому нардепу Одарченко дали 8 лет за попытку подкупа Найема

Во время пожара на Харьковщине погибли 5 человек, среди которых 4 ребенка

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Все новости...
США
CNN: Трамп побеждает в ключевом штате Пенсильвания
Цены на нефть отреагировали на выборы президента США
Трамп заявил о своей победе: Вот вам 47-й президент США
Последние новости
15:22
Рютте уверен в поддержке Трампом НАТО и обязательств Альянса из-за глобальных угроз
15:12
"Не знала страха". На фронте во время эвакуации раненых погибла госпитальер Мария-Христина Двойник
15:09
Курс доллара в РФ впервые за год достиг отметки в 100 рублей
15:06
видеоНеожиданное место: Фьюри начал тренировочный лагерь перед реваншем с Усиком
14:54
Минобороны обещает наработать законопроект об условиях демобилизации до 18 декабря – Костенко
14:50
В Украине потери собранных овощей и фруктов могут достигать 60%: какие причины
14:36
фотоВ Донецкой области россияне расстреляли женщину, которая просто шла по улице
14:28
Цены на газ в Европе выросли до годового максимума из-за риска перебоя поставок с РФ
14:28
Уполномоченная: Уже более 300 жертв сексуального насилия во время войны выплатили репарации
14:20
Лавров пожаловался, что из-за санкций даже в "дружественных" странах отказываются заправлять его самолет
Все новости...
Реклама:
Реклама: