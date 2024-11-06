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Во Флориде провалился референдум за разрешение употреблять марихуану

Сергей Сидоренко, Алена ИвашкивСреда, 6 ноября 2024, 05:14
Во Флориде провалился референдум за разрешение употреблять марихуану
фото: Getty Images

В американском штате Флорида потерпела поражение инициатива о расширении права на употребление каннабиса, и это показало значительное изменение в настроениях избирателей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: На отдельном бюллетене на голосование в день выборов в этом штате вынесли законодательную инициативу о разрешении на употребление каннабиса (марихуаны) для отдыха взрослых в возрасте от 21 года, то есть без рецепта врача.

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Предварительный подсчет голосов свидетельствует, что инициатива отклонена со значительным перевесом.

Провал сторонников этой инициативы произошел на фоне сопротивления республиканцев, в частности губернатора-трамписта Рона ДеСантиса, которые считали неприемлемым распространение курения марихуаны на улицах городов.

Поправка к конституции штата провалилась, несмотря на инвестированные в кампанию "за" более 100 миллионов долларов. Большая часть этих средств поступила от крупнейшей в штате компании по производству медицинской конопли Trulieve. Это голосование также резко контрастирует с голосованием 2016 года, когда более 71 процент избирателей одобрили разрешение на использование в штате марихуаны в медицинских целях.

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