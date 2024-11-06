Виктория Спарц побеждает на выборах в Конгресс США
Американка украинского происхождения Виктория Спарц возвращается в Конгресс США.
Источник: "Голос Америки"
Детали: В прошлом году Спарц заявляла, что не планирует баллотироваться снова, но передумала за несколько дней до конечного срока подачи документов. Виктория Спартц соревновалась против демократки Деборы Пикетт, которая в прошлом служила в армии США.
На официальной странице кампании Спарц указано, что она получила поддержку от американских ассоциаций владельцев оружия, противников абортов и малого бизнеса.
Среди приоритетов программы Спарц, как указано на сайте ее кампании: защита прав владельцев оружия, сокращение государственных расходов, усиление миграционной политики и безопасности на южной границе США, сохранение сильной армии, реформы в образовании, прозрачность правительства и уменьшение регуляции для бизнеса.
Кроме выборов президента США, 5 ноября американцы также выбирают конгрессменов. Переизбираются 34 из 100 сенаторов и все 435 законодателей в Палате представителей. Демократы сейчас контролируют большинство в Сенате, республиканцы - в Палате представителей. Уже известно, что партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом США.
Предыстория:
- Спартц - первая представительница американского Конгресса, которая родилась в Украине, переехала в США и достигла таких высот в американской политике.
- Она совершила несколько поездок в Украину, встречалась даже с первой леди. А еще ее порой ошибочно называют соавтором закона о ленд-лизе. Однако, по данным источников и по признанию самой Спартц, отношения с официальным Киевом у нее не очень складывались.
- А кульминацией этих проблем стало письмо конгрессвумен к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения относительно контактов с главой Офиса президента Украины, а также блок обвинений в адрес Андрея Ермака.
- Спартц не голосовала за законопроект о поддержке Украины, а наоборот противодействовала одобрению американской помощи.