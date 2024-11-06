Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Виктория Спарц побеждает на выборах в Конгресс США

Алена ИвашкивСреда, 6 ноября 2024, 06:47
Виктория Спарц побеждает на выборах в Конгресс США
Виктория Спарц, фото: Getty Images

Американка украинского происхождения Виктория Спарц возвращается в Конгресс США.

Источник: "Голос Америки"

Детали: В прошлом году Спарц заявляла, что не планирует баллотироваться снова, но передумала за несколько дней до конечного срока подачи документов. Виктория Спартц соревновалась против демократки Деборы Пикетт, которая в прошлом служила в армии США.

Реклама:

На официальной странице кампании Спарц указано, что она получила поддержку от американских ассоциаций владельцев оружия, противников абортов и малого бизнеса.

Среди приоритетов программы Спарц, как указано на сайте ее кампании: защита прав владельцев оружия, сокращение государственных расходов, усиление миграционной политики и безопасности на южной границе США, сохранение сильной армии, реформы в образовании, прозрачность правительства и уменьшение регуляции для бизнеса.

Кроме выборов президента США, 5 ноября американцы также выбирают конгрессменов. Переизбираются 34 из 100 сенаторов и все 435 законодателей в Палате представителей. Демократы сейчас контролируют большинство в Сенате, республиканцы - в Палате представителей. Уже известно, что партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом США.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

США
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНардепу Шевченко объявили подозрение в госизмене

Минобороны обещает наработать законопроект об условиях демобилизации до 18 декабря – Костенко

фотоВ Донецкой области россияне расстреляли женщину, которая просто шла по улице

видеоБеглому нардепу Одарченко дали 8 лет за попытку подкупа Найема

Во время пожара на Харьковщине погибли 5 человек, среди которых 4 ребенка

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

Все новости...
США
NYT оценивает вероятность победы Трампа на выборах в 88%
Во Флориде провалился референдум за разрешение употреблять марихуану
Партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом США
Последние новости
17:10
Минобороны: Людей с ВИЧ и туберкулезом могут мобилизовать, но есть нюанс
17:10
Запуск израильской системы раннего оповещения в Украине находится на финальной стадии – посол
17:07
Кандидат Трампа в госсекретари: Мы будем обеспечивать мир через силу
17:07
Из-за российского обстрела Славянска пострадал патрульный
17:06
ФутболВозвращение года. "Рома" Довбика назначила нового главного тренера
16:59
Деньги в обмен на "помощь" в возвращении домой: мошенники создали новую схему обмана родственников пленных
16:45
Еврокомиссия оштрафовала Meta почти на 800 млн евро за злоупотребления
16:36
Душ раз в неделю и туалет без дверей: опубликовали фото условий в спецшколе Тернопольской области
16:36
Соя в Украине дешевеет вторую неделю подряд: причины
16:30
OpenAI выпустит ИИ-агента Operator в январе 2025 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: