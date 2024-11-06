Виктория Спарц побеждает на выборах в Конгресс США

Американка украинского происхождения Виктория Спарц возвращается в Конгресс США.

Источник: "Голос Америки"

Детали: В прошлом году Спарц заявляла, что не планирует баллотироваться снова, но передумала за несколько дней до конечного срока подачи документов. Виктория Спартц соревновалась против демократки Деборы Пикетт, которая в прошлом служила в армии США.

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На официальной странице кампании Спарц указано, что она получила поддержку от американских ассоциаций владельцев оружия, противников абортов и малого бизнеса.

Среди приоритетов программы Спарц, как указано на сайте ее кампании: защита прав владельцев оружия, сокращение государственных расходов, усиление миграционной политики и безопасности на южной границе США, сохранение сильной армии, реформы в образовании, прозрачность правительства и уменьшение регуляции для бизнеса.

Кроме выборов президента США, 5 ноября американцы также выбирают конгрессменов. Переизбираются 34 из 100 сенаторов и все 435 законодателей в Палате представителей. Демократы сейчас контролируют большинство в Сенате, республиканцы - в Палате представителей. Уже известно, что партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом США.

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