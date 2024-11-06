Удар россиян по Запорожью: количество погибших возросло до 7

Количество погибших в результате российского ракетного удара по городу Запорожье 5 ноября возросло до 7.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "7 человек погибли, 25 получили ранения в результате ракетной атаки РФ по Запорожью".

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Детали: Всего, по словам Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Власти получили 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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