Удар россиян по Запорожью: количество погибших возросло до 7
Среда, 6 ноября 2024, 07:09
Количество погибших в результате российского ракетного удара по городу Запорожье 5 ноября возросло до 7.
Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь главы области: "7 человек погибли, 25 получили ранения в результате ракетной атаки РФ по Запорожью".
Реклама:
Детали: Всего, по словам Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.
Власти получили 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара российских войск по Запорожью 5 ноября погибли 6 человек и 24 получили ранения.