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Удар россиян по Запорожью: количество погибших возросло до 7

Ирина БалачукСреда, 6 ноября 2024, 07:09
Удар россиян по Запорожью: количество погибших возросло до 7
Фото из Telegram Ивана Федорова

Количество погибших в результате российского ракетного удара по городу Запорожье 5 ноября возросло до 7.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "7 человек погибли, 25 получили ранения в результате ракетной атаки РФ по Запорожью".

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Детали: Всего, по словам Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Власти получили 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Предыстория:

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