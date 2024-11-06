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ВСУ за сутки отминусовали 1 250 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 6 ноября 2024, 08:05
ВСУ за сутки отминусовали 1 250 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 250 оккупантов, 20 артиллерийских систем и 6 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 702 900 (+1 250) человек,
  • танков – 9 214 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 592 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 20 170 (+20) ед,
  • РСЗО – 1 245 (+0) ед,
  • средств ПВО – 996 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 366 (+57) ед,
  • крылатых ракет – 2 631 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28 333 (+55) ед,
  • специальной техники – 3 588 (+1) ед.

Данные уточняются.

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