ВСУ за сутки отминусовали 1 250 оккупантов
Среда, 6 ноября 2024, 08:05
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 250 оккупантов, 20 артиллерийских систем и 6 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 702 900 (+1 250) человек,
- танков – 9 214 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 18 592 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 20 170 (+20) ед,
- РСЗО – 1 245 (+0) ед,
- средств ПВО – 996 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 366 (+57) ед,
- крылатых ракет – 2 631 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28 333 (+55) ед,
- специальной техники – 3 588 (+1) ед.
Данные уточняются.