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Контроль над Сенатом США перейдет к республиканцам

Мария Емец, Ирина БалачукСреда, 6 ноября 2024, 08:22
Контроль над Сенатом США перейдет к республиканцам
Фото pixabay.com

Республиканская партия возвращает себе большинство в Сенате США по результатам промежуточных выборов. Последние 4 года республиканцы были в меньшинстве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico i The New York Times

Детали: Отмечается, что республиканская партия получает по меньшей мере 2 места, которые ранее были за демократами и обеспечивали им контроль над палатой с минимальным преимуществом 51-49.

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Издание акцентирует, что борьба за контроль над Сенатом в значительной степени решалась в Огайо и Монтане, представителями от которых были демократы.

Также отмечается, что контроль над палатой переходит к Республиканской партии как раз тогда, когда давний лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл уходит с должности, а его преемник пока не определен.

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Выбирать нового лидера республиканцев в Сенате планируют на следующей неделе. На эту должность есть несколько претендентов: двое давних соратников Макконелла Джон Тан и Джон Корнин, а также Рик Скотт. Издание отмечает, что этот список еще может расшириться.

Контроль республиканцев над Сенатом будет означать большое преимущество для Трампа в случае его победы на президентских выборах. Однако будет иметь значение, каким станет окончательное преимущество Республиканской партии, поскольку некоторые республиканцы в Сенате неоднократно действовали вопреки линии Трампа.

Поскольку для принятия большинства решений нужно 60 голосов, Республиканской партии придется сотрудничать с демократами.

Напомним, на выборах 2024 года переизбирается треть состава Сената, причем среди сенаторов, у которых завершился срок полномочий, большинство составляют демократы.

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