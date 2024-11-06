Россияне атаковали энергетику на Николаевщине: люди без света – ОВА
Среда, 6 ноября 2024, 08:39
Часть жителей Николаевской области остались без электроснабжения в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру региона ночью 6 ноября, сообщил глава ОВА Виталий Ким.
Источник: Ким в Telegram
Прямая речь главы области: "В результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов".
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Детали: По словам Кима, энергетики оперативно запитали значительную часть потребителей, восстановительные работы продолжаются.
Обошлось без пострадавших.
Ким добавил, что ночью над Николаевщиной уничтожили 7 БПЛА типа "Shahed 131/136".
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Предыстория:
- Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью 6 ноября россияне выпустили по Украине 63 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа, а также нанесли удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П. Отмечалось, что 38 вражеских дронов удалось уничтожить, 20 были локационно потеряны, еще 2 находятся в воздухе.