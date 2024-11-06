Россияне атаковали энергетику на Николаевщине: люди без света – ОВА

Фото иллюстративное с pixabay.com

Часть жителей Николаевской области остались без электроснабжения в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру региона ночью 6 ноября, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь главы области: "В результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов".

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Детали: По словам Кима, энергетики оперативно запитали значительную часть потребителей, восстановительные работы продолжаются.

Обошлось без пострадавших.

Ким добавил, что ночью над Николаевщиной уничтожили 7 БПЛА типа "Shahed 131/136".

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